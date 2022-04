Na rozšíření ubytování pro uprchlíky přijalo MMR od obcí žádosti za 18,4 mil. Kč

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) od obcí a krajů dosud přijalo 14 žádostí za 18,4 milionu korun o dotace na rozšíření ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny. Dalších 33 žádostí mají zájemci o podporu rozpracovaných v internetové aplikaci. ČTK to dnes za oddělení komunikace MMR řekl Vilém Frček. V programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit je připraveno 900 milionů korun. Na podání žádosti mají obce, kraje a jejich organizace čas do 31. května.

Příjem žádostí zahájilo MMR 20. dubna. Na opravu a vznik obecních nebo krajských bytů úřad poskytne dotaci nejvýše 120.000 korun na osobu. Týkat se bude bytů, které dříve nebyly technicky uzpůsobené k ubytování lidí. Na opravu ubytoven obce a kraje mohou čerpat maximálně 40.000 korun na osobu. MMR zároveň stanoví minimální standard vybavenosti, aby se vždy jednalo o důstojné ubytování. Výdaje resort proplatí zpětně od 24. února, kdy Rusko zahájilo vpád na Ukrajinu.

Peníze z dotací slouží k pokrytí 85 procent nákladů, zbývajících 15 procent mají zajistit žadatelé. Na vybavení může připadnout pětina sumy. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dříve novinářům řekl, že podle požadavků krajů by bylo potřeba pro uprchlíky asi 50.000 ubytovacích míst.

MMR je v případě potřeby připraveno poskytnout dotace i na pořízení mobilních či montovaných domů, označilo to za "záložní variantu a nouzové řešení". Část výdajů na dotace by Česká republika mohla získat od Evropské unie. O evropské podpoře by podle členů vlády mohlo být jasno do konce května.

Bartoš dříve také uvedl, že po skončení uprchlické krize budou takto opravené a vzniklé byty sloužit k posílení fondu bydlení.

České ministerstvo vnitra od počátku ruské invaze na Ukrajinu udělilo ukrajinským uprchlíkům zhruba 316.000 víz k ochraně.