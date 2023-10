Na rozšíření D1 u Brna pracují dělníci i v noci, hotovo má být v červnu 2025

Brno - Dělníci na rozšíření dálnice D1 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno-centrum, kde se sjíždí na silnici I/52 na Vídeň, a Brno-jih u D2 na Bratislavu, pracují od srpna v nepřetržitém provozu. Rozšíření 1,4 kilometru dlouhého úseku ze čtyř na šest pruhů by mělo být hotové v červnu 2025, řekl novinářům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Auta místem projíždí dvěma pruhy v každém směru v omezené rychlosti a podle ministra i představitelů policie tam vznikají dopravní problémy. Provoz podle policie nekomplikuje jen stavba, ale také řidiči.

Fotogalerie

"Tato stavba dělá všem vrásky a způsobuje dopravní problémy. Na druhou stránku díky intenzivní spolupráci s policií děláme dopravní opatření, která mají situaci zlepšit. Prodloužili jsme úseky, kde je zákaz předjíždění nákladních vozidel, od 168. do 178. kilometru. Odtamtud dál na Brno platí zákaz dlouhodobě," uvedl Kupka.

Státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) také instalovalo na D1 a D2 systém liniového řízení dopravy, který pomocí detektorů vyhodnocuje data o hustotě a rychlosti provozu. Řidičům se pak na tabulích zobrazuje, jakou rychlostí mají jet, aby bylo riziko vzniku kolon co nejmenší.

V úseku denně projede téměř 80.000 aut. Opatření podle policie mají pozitivní dopad a stav provozu tam není horší než před zahájením stavby. "Připravujeme také vyznačení žlutých křížů na vybraných exitech. Osobní auta jezdí prioritně v levém pruhu, cílem je, aby mohla lépe opustit dálnici, nebo po najetí naopak snáze najet do levého pruhu," sdělil zástupce vedoucího odboru služby dopravní policie Lubomír Sedlák. Zároveň je ale podle něj potřeba větší ukázněnost řidičů. Musí se věnovat řízení, dodržovat bezpečnou vzdálenost, vytvářet záchranářskou uličku a respektovat omezení rychlosti nebo zákaz předjíždění, uvedl.

Dopravní komplikace vznikají i na silnicích nižších tříd v okolí dálnice, které řidiči využívají, aby se opravovanému úseku vyhnuli. Na většině souběžných silnic platí zákaz průjezdu kamionů nad 12 tun. Podle Sedláka ale řidiči zákaz často porušují a ozývají se i starostové dotčených obcí. Policie se tak více věnuje i kontrole v okolí D1. ŘSD také podle generálního ředitele organizace Radka Mátla jedná se zástupci obcí i krajem o tom, že by se využívané cesty v budoucnu opravili.

Rozšíření D1 podél Brna začalo v srpnu. Dělníci pracují i v noci, kdy především naváží zeminu. "Nyní pracujeme na provizorním rozšíření pravého jízdního pásu, kde máme na silniční části dosypané štěrkové vrstvy a připravujeme pokládku asfaltu. Pracujeme také na provizorním rozšíření na mostních objektech, kde jsme již zbourali stávající římsy," řekl Zdeněk Ludvík, předseda správní rady MI Roads, která je zhotovitelem více než miliardové stavby.

Práce postupují podle stavbařů podle harmonogramu. V zimních měsících má být doprava převedena na pravý jízdní pás a začne demolice levé poloviny estakády. Příští rok dělníci vybudují finální rozšíření levého pásu včetně mostu. Pak bude demolice pravé poloviny estakády a v roce 2025 dokončení rozšíření pravé poloviny ve směru na Ostravu.

Pro řidiče v okolí Brna to bude znamenat nicméně jen částečnou úlevu. ŘSD totiž připravuje zahájení tendru na přestavbu mimoúrovňové křižovatky Brno-jih, tedy propojení D1 a D2, což opět přinese omezení. "Pro dálnici D1 v úseku Kývalka - Holubice bude ale nejkomplikovanější rekonstrukce mostních objektů, které budeme stavět nové. Musíme se do nich kvůli jejich stavu pustit dřív, než se nám podaří získat povolení na veškeré úseky šestipruhu. Koncem příštího roku bychom chtěli zahájit práce asi na sedmi mostech," sdělil Mátl.

Lidé se musí podle ministra Kupky připravit na to, že se v okolí Brna bude stavět i v příštích letech a doprava bude omezená. S ohledem na nedostatečnou kapacitu dopravy to vnímá jako nezbytné. Okolí Brna označil za úzké hrdlo dálniční sítě pro celé Česko.

Rozšíření celého třicetikilometrového úseku má být hotové v roce 2030. Průjezd brněnskou aglomerací mají zlepšit i stavby na velkém městském okruhu. Úlevu mohou přinést D35 a D55. První z nich může odvést tranzit mezi západem a východem, tedy auta, která jedou mezi Prahou a Olomoucí. ŘSD pracuje na přípravách i stavbě dalších úseků a v roce 2030 už by měla být podstatná část tahu hotová. D55 zase může odvést auta mířící z Moravskoslezského kraje na jih na Slovensko, do Maďarska a dále na Balkán či do Rakouska. Termín dokončení D55 však zatím není zřejmý.