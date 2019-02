Pardubice - Dvě výrazné osobnosti českého basketbalu Luboš Bartoň a Jiří Welsch se 22. června definitivně rozloučí s hráčskou kariérou v exhibičním utkání "Poslední souboj". Do pardubické arény je přijedou podpořit jejich bývalí spoluhráči a kamarádi, které poznali během roků strávených v NBA a Eurolize. Očekává se tak, že to bude zápas s nejzvučnějšími jmény, jaký kdy byl na českém území k vidění.

Jména hráčů budou postupně zveřejňována na sociálních sítích a webu České basketbalové federace, až potvrdí účast. V kuloárech se ale spekuluje o hvězdách jako jsou Toni Kukoč, Paul Pierce či Steve Nash, s nimiž se Welsch potkal v zámoří, nebo Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio či Jaka Lakovič, které zase zná Bartoň z doby, kdy v roce 2010 vyhrál s Barcelonou euroligový titul.

"Bylo to docela rychlé. Snažil jsem se to pojmout spíš tak, aby to byli hráči, se kterými jsem hrál a jejichž jméno má zvuk, ale hlavně abych s nimi měl osobní vztah. To se zatím docela daří," řekl Welsch, spokojený se zpětnou vazbou od bývalých spoluhráčů.

"Samozřejmě jsem oslovil spoustu bývalých spoluhráčů z Barcelony i Joventutu, ale i hráče, kteří už dávno v mém kontaktním listu nebyli. Myslím, že je to dobrá příležitost dostat se opět do kontaktu i s bývalými spoluhráči. Uvidíme, kdo nakonec přijede. Seznam je dlouhý," přidal Bartoň. Podpořit kamarády z národního týmu by měli i nejlepší čeští basketbalisté současnosti.

Welsch podobnou exhibici zažil nedávno, když byl hostem Bostjana Nachbara na jeho loučení s kariérou. "To mi pomohlo při rozhodování. Navíc jsme se tam nechali trochu inspirovat v pojetí zápasu. Byl to Bostjan Nachbar versus Sani Bečirovič. Rozhodli jsme se zkusit něco podobného i tady. Slovinsko je basketbalově přeci jen trochu jinde než Česká republika. Myslím ale, že můžeme udělat a uděláme stejně kvalitní event jako se povedl tam," věří Welsch, který s hraním skončil loni. Bartoň ještě o rok dříve.

Oba ale v basketbalovém prostředí zůstali: Welsch jako funkcionář a Bartoň jako mládežnický trenér. Na vzájemný souboj tak budou ve formě. "S Lubošem to je vždycky o hecování. Nám se navíc tehdy v uvozovkách podařilo s Málagou prohrát v Badaloně v rámci Euroligy o 53 bodů. To je asi největší porážka, kterou jsem kdy zažil. Luboš si na ten zápas velice dobře pamatuje, a když cítí příležitost, dá mi to sežrat," má Welsch o motivaci postaráno.

"Já se udržuji v dobré formě. Tělo má v sobě basket zakódovaný, takže by neměl být problém se během pár týdnů připravit," dodal Bartoň.

Velká rozlučka se uskuteční 22. června v Pardubicích od 16:00. V předprodeji se vstupenky prodávají za 300 a 200 korun, od 1. května do konání zápasu bude cena 390 a 290 Kč. Vstupenky jsou v prodeji na webu České basketbalové federace.