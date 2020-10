Na Roland Garros skončily Halepová i deblistka Strýcová

Paříž - Tenisové Roland Garros přišlo o nasazené jedničky v soutěži žen. Ve dvouhře dohrála v osmifinále Rumunka Simona Halepová a ve čtyřhře skončila ve třetím kole česká favoritka Barbora Strýcová v páru s Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

Šampionka pařížského antukového grandslamu z roku 2018 Halepová nestačila na devatenáctiletou Polku Igu Šwiatekovou a za 69 minut prohrála 1:6, 2:6. Ve čtvrtfinále se Šwiateková utká s dalším překvapením turnaje, kvalifikantkou Martinou Trevisanovou. Italka v osmifinále vyřadila pátou nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska dvakrát 6:4.

Strýcová a Sie Šu-wej v letošní sezoně ztratily dosud jen jeden zápas, ale tentokrát nestačily na chilsko-americký pár Alexa Guarachiová, Desirae Krawczyková. Se čtrnáctými nasazenými prohrály 4:6 a 5:7.

Do čtvrtfinále French Open postoupil už počtrnácté španělský favorit Rafael Nadal. Dvanáctinásobný vítěz turnaje ukončil výhrou 6:1, 6:1 a 6:2 překvapivou cestu amerického mladíka s českými kořeny Sebastiana Kordy.

Favorizovaná Rumunka Halepová neztratila dosud na turnaji ani set, proti agresivně a přesně hrající Šwiatekové ale byla bez šance. Polka, jíž patří v žebříčku WTA 54. místo, ji zasypala třiceti vítěznými údery a nepovolila jí ani jeden brejkbol.

Halepové tak dokonale oplatila drtivou prohru 1:6, 0:6 ze stejné fáze loňského ročníku French Open. "Nemám slov a jsem překvapená, že jsem to dokázala proti takové hráčce. Loňský rok si pamatuju a jsem ráda, jak hodně jsem se od té doby zlepšila. Jsem na sebe pyšná," řekla devatenáctiletá Šwiateková.

"Za poslední rok jsem získala hodně zkušeností, už se soustředím jenom na tenis a vím, jak se vypořádat s tlakem," řekla Polka, která se během koronavirové pauzy rozehrávala i v Česku v rámci exhibice na pražské Štvanici.

Halepová vyhrála před Roland Garros tři turnaje za sebou, z toho dva po koronavirové pauze na antuce (Praha, Řím), a byla největší favoritkou. "Není to lehké skousnout, ale jsem na těžké momenty v kariéře zvyklá. I tak mám za sebou skvělý rok. Dám si čokoládu a další den to bude lepší," pronesla Rumunka na tiskové konferenci a vyzdvihla polskou soupeřku. "Byl to její den. Hrála neuvěřitelně a byla všude," uvedla.

Šwiateková, jež v prvním kole vyřadila loňskou finalistku Markétu Vondroušovou, postoupila do čtvrtfinále grandslamového turnaje poprvé v kariéře. Je první Polkou takhle daleko v Paříži po Agnieszce Radwaňské před sedmi lety.

"Už od juniorek hraju Roland Garros ráda. Tento týden je splněný sen a doufám, že se ještě protáhne," řekla rodačka z Varšavy.

Grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Korda (USA) 6:1, 6:1, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Šwiateková (Pol.) - Halepová (1-Rum.) 6:1, 6:2, Trevisanová (It.) - Bertensová (5-Niz.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Guarachiová, Krawczyková (14-Chile/USA) - Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) 6:4, 7:5.