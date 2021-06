Na Roland Garros skončila i turnajová trojka Sabalenková

Paříž - Turnajová trojka Aryna Sabalenková z Běloruska podlehla ve 3. kole tenisového Roland Garros 4:6, 6:2, 0:6 Rusce Anastasii Pavljučenkovové. V ženské dvouhře na pařížské antuce tak skončily už tři nejvýše nasazené hráčky. Nezaváhal naopak druhý hráč mužského pavouka Daniil Medveděv. Ruský tenista porazil Američana Reillyho Opelku 6:4, 6:2, 6:4 a poprvé v kariéře postoupil na francouzském grandslamu do osmifinále.

Třiadvacetiletá Sabalenková zůstala na Roland Garros největší žebříčkovou favoritkou poté, co se po prvním kole kvůli rozruchu vyvolanému bojkotem médií odhlásila Japonka Naomi Ósakaová a ve čtvrtek vypadla zraněná jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie. V Paříži kvůli zranění vůbec nestartovala světová trojka Simona Halepová z Rumunska.

V zápase plném nevynucených chyb ale Sabalenková podlehla o šest let starší Pavljučenkovové, která jí oplatila měsíc starou porážku z Madridu. Nejvýše nasazenou hráčkou turnaje tak zůstala předloňská finalistka Sofia Keninová z USA.

Pavljučenkovová se v osmifinále střetne s další Běloruskou Viktorií Azarenkovou, která zdolala jednoznačně 6:2, 6:2 Američanku Madison Keysovou. Dál jde i Serena Williamsová. Majitelka 23 grandslamových titulů porazila krajanku Danielle Collinsovou 6:4, 6:4, její další soupeřkou bude Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Medveděv se až do letoška na pařížské antuce trápil a při všech čtyřech předchozích startech skončil vždy v 1. kole. Nyní ale její prokletí prolomil a horší výsledky už má jen ve Wimbledonu, kde je jeho maximem účast ve třetím kole. Finalista letošního Australian Open a US Open z roku 2019 sice začal proti Opelkovi hůř a jako první přišel o podání, dokázal ale okamžitě odpovědět a další brejkbol už soupeři v zápase nenabídl. O postup do čtvrtfinále se utká s antukářem Cristianem Garínem z Chile.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 34,36 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Opelka (32-USA) 6:4, 6:2, 6:4, A. Zverev (6-Něm.) - Djere (Srb.) 6:2, 7:5, 6:2, Carreňo (12-Šp.) - Johnson (USA) 6:4, 6:4, 6:2, Davidovich (Šp.) - Ruud (15-Nor.) 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (8:6), 0:6, 7:5, Garín (22-Chile) - Giron (USA) 6:1, 5:7, 6:2, 6:2, Delbonis (Arg.) - Fognini (27-It.) 6:4, 6:1, 6:3, Nišikori (Jap.) - Laaksonen (Švýc.) 7:5, 0:0 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Vondroušová (20-ČR) - Hercogová (Slovin.) 6:3, 6:3, Zidanšeková (Slovin.) - Siniaková (ČR) 0:6, 7:6 (7:5), 6:2, Pavljučenkovová (31-Rus.) - Sabalenková (3-Běl.) 6:4, 2:6, 6:0, S. Williamsová (7-USA) - Collinsová (USA) 6:4, 6:4, Azarenková (15-Běl.) - Keysová (23-USA) 6:2, 6:2, Rybakinová (21-Kaz.) - Vesninová (Rus.) 6:1, 6:4, Badosaová (33-Šp.) - Bogdanová (Rum.) 2:6, 7:6 (7:4), 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Peschkeová, Heisenová (ČR/Něm.) 6:4, 6:0, Hradecká, Siegemundová (10-ČR/Něm.) - Muhammadová, Pegulaová (USA) 4:6, 6:4, 6:0, Kristýna Plíšková, Karolína Plíšková (ČR) - Čang Šuaj, Sü I-fan (8-Čína) 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.