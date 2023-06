Na rodinný hrob Puppů v Karlových Varech se vrátila opravená socha Anděla smrti

Karlovy Vary - Rodinný hrob Puppů na hřbitově v Karlových Varech už má zpět opravenou sochu Anděla smrti. Přibližně třísetkilogramovou měděnou sochu dva zloději před dvěma lety ukradli a pokusili se ji rozřezat. Její obnova byla podle restaurátorů náročná. Pracovali na ni čtyři měsíce. Náklady byly 630.000 korun, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Martin Dušek (ANO).

Fotogalerie

Na obnovu kulturní památky se městu přihlásily tři odborné firmy. "Jedna firma nám to nakonec odřekla, protože to vyhodnotila jako neopravitelné, to poškození bylo značné. Navíc se řešilo, jestli dostaneme zpět levou paži, která byla odcizena, ale pak se našla," řekl Dušek. Magistrát nakonec vybral restaurátorskou společnost Houska & Douda, která sochu opravila za 630.000 korun. Náklady uhradila pojišťovna z pojistky.

Socha zdobí hrobku rodiny Karla Puppa, člena páté generace Puppů. Navrhl ji významný karlovarský sochař Hugo Uher, který také vytvořil v roce 1914 plastiku anděla. Měděná galvanoplastika anděla je vysoká téměř dva metry a široká přes metr. Představovala stojící ženskou postavu anděla vztahující pravou ruku k zemi a levou rukou zadržující srdce zvonu zavěšeného ve výklenku hrobky. Zvon byl ukraden už v roce 2012, odcizena byla později i tabulka umístěná na zadní stěně výklenku, na které byli uvedeni autoři hrobky a její datace 1914.

Ústřední hřbitov v Karlových Varech se nachází na východním okraji města v městské části Drahovice. Je chráněn jako nemovitá kulturní památka. Registrováno je tam kolem 60 hrobů významných osobností hospodářského, politického a společenského života Karlovarska a válečných hrdinů. Mezi nejvýznamnější patří rodinná hrobka Becherů nebo sousední hrobka rodiny Mattoni. Historické hroby jsou většinou v majetku města. Obnovy hrobů dalších významných osobností magistrát zatím neplánuje.

Rodina Puppů patří k nejvýznamnějším rodům v historii lázeňského města. Zakladatel rodu, cukrář Johann Georg Pupp přišel do města v roce 1767. Jeho potomci pak měli významný vliv na rozvoj lázeňského města a zejména hotelnictví. Grandhotel Pupp, který svou podobu získal na počátku 20. století, patří dodnes k nejprestižnějším hotelům ve městě.