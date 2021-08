Na Rock for People Hope dorazily tisíce lidí, v noci festival vyvrcholí

V Hradci Králové začal 13. srpna 2021 dvoudenní hudební festival Rock for People Hope.

V Hradci Králové začal 13. srpna 2021 dvoudenní hudební festival Rock for People Hope. ČTK/Vostárek Josef

Hradec Králové - Festival Rock for People Hope na královéhradeckém letišti navštívilo 7000 lidí. Začal v pátek odpoledne a vyvrcholí v noci na neděli. V programu je na třicet kapel, pro návštěvníky je připraven také dobrovolný program. ČTK to dnes odpoledne řekl ředitel festivalu Michal Thomes. Jedná se o náhradou za Rock for People zrušený kvůli covidovým restrikcím.

"Letošní festival Rock for People Hope naplnil naše očekávání. V tuto chvíli je vyprodáno, jsme na kapacitě 7000 návštěvníků, včetně našich hostů a partnerů festivalu. Všichni se skvěle baví, hraje tu mnoho kapel z různých zemí Evropy, dokonce máme i jednoho interpreta z USA. Atmosféra je naprosto skvělá, vše jede podle plánu," řekl dnes odpoledne ČTK Thomes.

Podle něj byla větší poptávka, než kolik dovolovala aktuální kapacita Festivalparku. "V pátek jsme museli uzavřít brány a byli i tací, kteří se už dovnitř nedostali," řekl ČTK Thomes.

Kapacita areálu a bezpečnostní a hygienická pravidla jsou totiž přizpůsobena aktuálním opatřením ministerstva zdravotnictví.

"Slovíčko Hope v názvu festivalu lidé berou, tak, že je tady začátek naděje, že se vracíme k normálnímu životu, že to koronavirové šílenství pomalu končí. Jsme nadšeni, jak se lidé vrátili k živé kultuře," řekl ČTK Thomes.

Počasí festivalu přeje, až na krátkodobý, ale vydatný déšť v pátek večer. "Byla to asi patnáctiminutová záležitost, byla to jen drobná komplikace, která nám udělala malý časový skluz. Chod festivalu to nenarušilo. Festival probíhá hladce k naší spokojenosti i ke spokojenosti návštěvníků," řekl ČTK Thomes.

V pátek vystoupili například vítěz Eurovision Song Contest, italští M?neskin, švédští rockeři Mando Diao nebo čeští John Wolfhooker. Dnes jsou na programu také texaští Missio, rocková legenda The Hives nebo nizozemští rockeři De Staat. Kromě kapel a interpretů z Česka, Itálie, Švédska, Německa, Francie, Švýcarska, Nizozemska a USA mohli návštěvníci i na vystoupení řečníků, divadelníků, stand up komiků, tanečníků a akrobatů. Nechyběly prezentace neziskových organizací, unikátem je využití vodíkového generátoru H2BASE v pohánění jednoho z pódií, uvedli pořadatelé.

Rock for People, který se měl v červnu uskutečnit v Hradci Králové, organizátoři posunuli na 16. až 18. června 2022. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu. V Hradci Králové ho v minulých letech navštěvovalo přes 20.000 příznivců převážně rockové hudby.