Na Rock for People 2022 budou Green Day, potvrdili pořadatelé

Hradec Králové - Na festivalu Rock for People v červnu 2022 vystoupí americká punk rocková legenda Green Day. Společně s Green Day dorazí američtí rockeři Fall Out Boy a držitelé Grammy, americká kapela Weezer. Oznámili to dnes pořadatelé festivalu. Skupina Green Day měla vystoupit již na festivalu Rock for People loni a počítalo se s ní i pro letošní ročník. Oba ročníky festivalu ale byly ale kvůli epidemii koronaviru zrušeny.

Festival se v roce 2022 bude konat 16. až 18. června. Green Day na letišti v Hradci Králové zahrají 18. června a představit by měli své loni vydané studiové album s názvem Father of All Morherfuckers. Weezer zahrají také 18. června, Fall Out Boy se představí 17. června.

Festival je podle pořadatelů od ledna 2020 vyprodaný. "Zatím nespecifikovaný počet vstupenek bude puštěn do prodeje na podzim tohoto roku," uvedli.

Organizátoři nyní pracují na úpravách královéhradeckého festivalparku, které by mohly přinést i navýšení jeho návštěvnické kapacity. "Letos jsme se stali provozovatelem celého festivalového areálu v Hradci Králové a plánujeme v něm významné změny," uvedl dříve ředitel festivalu Michal Thomes.

Na letišti by se místo festivalu Rock for People mohla v létě konat alternativní akce. Loni se na letišti odehrála akce v menším rozsahu pod názvem Rock for People Home.

Do roku 2019 se zatím konalo 25 ročníků festivalu, v posledních letech jej navštěvovalo kolem 25.000 lidí.