Na řecko-turecké hranici roste napětí, jede tam delegace EU

Atény/Ankara - Do Řecka k hranicím s Tureckem mají dnes společně přijet řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, předseda Evropské rady Charles Michel, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Důvodem jsou tisíce migrantů na turecké straně hranice, kteří se tam shromáždili od pátku ve snaze dostat se do Evropské unie poté, co Ankara oznámila otevření hranic. V oblasti roste napětí, řecká policie a armáda se snaží migrantům bránit v přechodu hranice i slzným plynem a vodními děly.

Běženci z Blízkého východu se k řecko-turecké hranici v oblasti tureckého města Edirne začali přesouvat minulý týden poté, co Ankara oznámila, že už nebude bránit migrantům v odchodu do EU. Přestala tak dodržovat dohodu s Bruselem z roku 2016, v níž slíbila pomoci zastavit migrační vlnu do unie výměnou za finanční pomoc z Bruselu.

Podle nevládních organizací je u hranic na turecké straně na 15.000 migrantů. Turecká vláda tvrdí, že jich tam jsou desetitisíce. V pondělí prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že do Evropy míří stovky tisíc migrantů a že to "brzy budou miliony".

Erdogan vyhrožoval otevřením hranic v minulosti opakovaně. Koncem minulého týdne tento krok oznámil bezprostředně po čtvrtečním zabití tří desítek tureckých vojáků v syrské provincii Idlib při náletech syrské armády. Z této oblasti od prosince kvůli bojům uteklo k tureckým hranicím podle OSN na milion Syřanů. Ankara si dlouhodobě stěžuje, že jí ostatní země nepomáhají s přílivem syrských migrantů. Těch Turecko přijalo od začátku občanské války v Sýrii v roce 2011 na 3,7 milionu.