Na ranním nebi mohou lidé spatřit Venuši, Mars, Jupiter a Saturn současně

Praha - Čtveřici planet viditelných pouhýma očima současně, noční svítící oblaka i Mléčnou dráhu mohou lidé vyhlížet na červencové obloze. Venuši, Mars, Jupiter a Saturn lze spatřit brzy ráno. ČTK to řekl tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan. Koncem měsíce bude také viditelný přechod dvou měsíců Jupiteru, k tomuto pozorování však lidé potřebují malý dalekohled.

Suchan uvedl, že v současnosti lze spatřit Venuši, Mars, Jupiter a Saturn před svítáním. Nejprve se podle něj objevuje Saturn, pak přibudou Jupiter, Mars a Venuše jako Jitřenka. Nastává také nejlepší období viditelnosti Saturnu, brzy bude na obloze po celou noc.

"Také pořád ještě vyhlížíme noční svítící oblaka. Tedy oblačnost, která je v 85 kilometrech nad povrchem Země - nejvyšší oblačnost, kterou můžeme pozorovat," upozornil Suchan. "Je to taková stříbrná pavučina. Nastává zhruba hodinu a půl po západu Slunce anebo hodinu a půl před jeho východem," popsal Suchan úkaz spjatý s týdny kolem letního slunovratu. "Slunce zapadá jen velmi mělce pod obzor a to znamená, že svítí v tu dobu vysoko do atmosféry a osvětluje oblačnost," vysvětlil. Noční svítící oblaka se objevují nepravidelně.

Nad ránem 26. července pak nastane současný přechod dvou měsíců Jupiteru. K tomuto zážitku však lidé potřebují alespoň malý přenosný dalekohled. "Měsíce jsou vidět triedrem a když budou předcházet před planetou, uvidíme je jako černé tečky. Můžeme pozorovat i vstup měsíce před planetu, anebo, když dochází k zákrytu, za planetu," popsal Suchan. Doporučil, aby lidé použili stativ nebo si triedr zafixovali jiným způsobem. "Protože jinak se vám to strašně chvěje a nevidíte tam nic," dodal.

Suchan také připomněl, že v létě se vysoko nad obzorem klene Mléčná dráha. "Prochází typickými letními souhvězdími, jako je Labuť a Orel. Ale krásně vidět je jen tam, kde je nižší světelné znečištění," upozornil Suchan. Nejlepší podmínky pro pozorování Mléčné dráhy jsou právě v letních měsících a během zimy.

Na noc z 12. na 13. srpna letos připadá maximum meteorického roje Perseidy, v té době však budou špatné podmínky pro jeho pozorování. "Noc před tím bude úplněk," podotkl Suchan. Perseidy jsou aktivní mezi 17. červencem a 24. srpnem.