Na Rallye Dakar se chystá nový český tým, zkušený pilot Trněný chce závod dojet

Prokop se chce na Rallye Dakar vrátit do Top 10 a zaútočit na pětku

S výrazně pozměněným speciálem Ford Raptor se na nadcházející Rallye Dakar představí elitní český závodník Martin Prokop. Dlouhodobě nejlepší zástupce českého motorsportu v hlavní kategorii slavné soutěže se bude snažit vylepšit umístění z předešlého ročníku, v němž po technických problémech v 10. etapě skončil až pětadvacátý. Prokop, jehož bude opět navigovat Viktor Chytka, by se rád opět vrátil do bojů v první desítce. V ideálním případě by čtyřicetiletý pilot chtěl vylepšit kariérní maximum z roku 2019, kdy skončil šestý.

"Pětka je něco, co nás trápí. To, kam bychom se chtěli dostat. Určitě bychom chtěli být v desítce. Věřím, že i přes řadu továrních aut tam patříme. I poté, co se nám poslední Dakar nepovedl, tak jsme dostali startovní číslo 210, takže je vidět, že s námi počítá a věří nám i pořadatel. Uvědomujeme si ale, že si to musíme zasloužit, a uděláme vše, aby se to povedlo," řekl Prokop na dnešní tiskové konferenci.

Rodáka z Jihlavy na předešlých "Dakarech" v Saúdské Arábii limitovala nižší maximální rychlost oproti špičce v kategorii. Do dalšího ročníku vyrazí se speciálem s výrazně pozměněnou karosérií.

"Spolupracovali jsme se specializovanou firmou, která nám na počítači připravila úpravy. Myslím si, že zepředu se nám to povedlo. Zezadu to sice není úplně hezké, vypadá to jako takový brouk, ale myslím, že jsme se posunuli dopředu. Vyzkoušeli jsme to na rallye v Maroku a je to lepší," řekl Prokop.

Změnit by podle jeho slov potřebovala ještě příliš široká kabina, na to ale tým potřebuje více času. Podobné je to i s novým motorem, který chce do vozu usadit v příštím roce.

Již v příštích dnech se navíc Prokop chystá ve voze vyzkoušet nové tlumiče, které v minulých dnech tým získal. "Budeme je testovat ve Francii, po cestě do přístavu, kde odevzdáváme techniku. Uvidíme, zda přinesou zlepšení. Věříme, že ano. Až po víkendu ale budeme vědět, zda je to správný krok," řekl Prokop.

Pětačtyřicátý ročník dakarské rallye odstartuje v Saúdské Arábii prologem 31. prosince.