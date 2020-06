Na řadě středních škol začíná ústní část maturitních zkoušek

Praha - Na řadě středních škol dnes začínají ústní státní maturity a maturitní zkoušky na úrovni škol. Ministerstvo školství doporučilo jejich konání od dnešního dne, některé školy je ale zahájí později, nebo s nimi už naopak mohly začít. Podobně jako další zkoušky se termín ústních maturit letos kvůli pandemii koronaviru posunul. Původně se měly konat od poloviny května a dnes mělo jejich období končit. Podle informací Cermatu se nyní budou moct konat do 17. července. Konkrétní termíny určují ředitelé jednotlivých škol.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové doporučil úřad začít s ústní částí státních maturit a maturitami na úrovni škol od dnešního dne v návaznosti na konání jednotných přijímacích zkoušek tento týden v pondělí a úterý. Podle ministerstva nebylo vhodné, aby se přijímací zkoušky s maturitami ve školách protínaly, a to z organizačních i epidemiologických důvodů.

Maturita má státní a školní, takzvanou profilovou, část. Státní maturita se skládá z češtiny a volby mezi matematikou a cizím jazykem. Maturanti dělají testy, slohy a ústní zkoušky. Zkouška na úrovni školy se koná ze dvou až tří předmětů podle oboru. Může jít o ústní, písemnou nebo praktickou zkoušku či maturitní práci s obhajobou, případně o kombinaci těchto forem.

Například v Masarykově střední škole chemické v Praze 1 potrvají takzvané profilové maturity a ústní část státních maturit ode dneška do 19. června. Podle ředitele školy Jiřího Zajíčka by mohl jakýkoli odklad působit studentům komplikace, protože se v následujících týdnech chystají i k přijímacím zkouškám na vysoké školy nebo už mají naplánované prázdniny. Podle Zajíčka to ostatní školy naplánovaly dost podobně.

Profilové a ústní zkoušky dnes začínají také na Smíchovské střední průmyslové škole v Praze 5, kde potrvají do 26. června. O dva dny dříve skončí zkoušky na úrovni školy v Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7. Někde začnou zkoušky ale třeba až příští týden. Například v soukromém Gymnáziu Jana Palacha v Praze 1 se uskuteční mezi 15. a 25. červnem.

Některé střední odborné školy začaly už v týdnu od 25. května s praktickými maturitními zkouškami nebo obhajobami maturitních prací. Didaktické testy státních maturit se konaly 1. a 2. června. V pondělí Cermat zveřejnil jejich výsledky, které měli ředitelé škol předat maturantům nejpozději následující den.