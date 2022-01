Na řadě míst mrzne a hrozí náledí

Praha - V Libereckém kraji dnes ráno mrzne, všechny silnice jsou sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost, vozovky mohou namrzat. Na jihu Čech vyjelo kvůli náledí a sněhu dnes na ránem 156 sypačů.

Jihočeský kraj

Kvůli náledí a sněhu vyjelo dnes na ránem na jihu Čech 156 sypačů. Silnice, kde se tvořilo náledí, jsou teď kryté posypem a sjízdné se zvýšenou opatrností. ČTK to řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Soňa Abrahámová. Podle meteorologů bude dnes v jižních Čechách oblačno až polojasno, nejvyšší teploty od jednoho do čtyř stupňů. Náledí se může tvořit ještě ráno.

Silničáři upravovali silnice od jedné hodiny ranní až do půl čtvrté. "Přes noc jsme vyjížděli ve všech okresech. Tvořilo se náledí, bylo minus pět až nula. Nový sníh se ujezdil, sněžilo, pak to namrzalo. Teď je to kryté posypem, zvýšená opatrnost je na místě," řekla dispečerka.

V noci na dnešek klesly teploty nejníže k minus osmi stupňům Celsia, ve Volarech na Prachaticku, jak řekla ČTK Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. V kraji bude dnes podle meteorologů nejdřív skoro jasno. Přes den pak většinou oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od jednoho do čtyř stupňů, na horách minus tři až nula. Ráno se ještě může místy tvořit náledí. Teploty od minus čtyř až k minus sedmi čekají meteorologové i v noci na středu.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji dnes ráno mrzne, všechny silnice jsou sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost, vozovky mohou namrzat. Pozor by si na to měli dát motoristé i na silnici I/9 na Českolipsku. Aktuálně ale podle policie na silnicích žádné problémy hlášené nejsou. Hlavní tahy jsou většinou holé a po chemickém ošetření mokré, opatrnost radí silničáři na horských silnicích, kde je zledovatělá vrstva ujetého sněhu, která může klouzat.

Na Liberecku je stále pro kamiony nad šest tun uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku do Raspenavy přes Oldřichovské sedlo, kterou silničáři nesolí. Vzhledem k předpovědi počasí ji zatím není možné otevřít. Řidiči kamionů musejí směrem na Raspenavu a Hejnice po silnici I/13 přes Frýdlant, která se udržuje chemicky. Liberecký kraj leží z velké části v chráněných oblastech, a solí se tak udržuje jen necelých 40 procent komunikací.

V kraji je dnes ráno jasno na Českolipsku a Liberecku, horské oblasti Jablonecka a Semilska mají oblohu zataženou. Teploty se pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně. Nesněží, meteorologové ale očekávají během dne na horách ojediněle sněhové přeháňky. Přes den teploty vystoupají až ke čtyřem stupňům, na horách by mělo mrznout celý den.

Olomoucký kraj

Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné silnice v Olomouckém kraji, obezřetnost je nutná především na vedlejších silnicích či ve vyšších polohách kraje. Na Jesenicku leží na vozovkách zbytky rozbředlého sněhu, na inertních cestách na Šumpersku musejí řidiči počítat s námrazou krytou posypem, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic. V kraji dnes ráno mrzne, teploty se pohybují až do minus sedmi stupňů.

Na Jesenicku podle ŘSD leží zbytky rozbředlého sněhu na hlavních tazích i vedlejších cestách. Na vozovkách udržovaných inertně leží ujetá, místy zledovatělá sněhová vrstva krytá posypem. Na Šumpersku je nutná opatrnost hlavně na inertních vozovkách. "Cesty ošetřované chemicky jsou holé a mokré, na inertních leží zbytky námrazy kryté posypem. Je to sjízdné se zvýšenou opatrností," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic.

V noci byly venku i sypače na Olomoucku, a to především v oblasti Šternberku. "Silnice jsou nyní vlhké, místy mokré a jsou nasolené, nemělo by to tedy namrzat. Momentálně se teplota drží na minus 1,8 stupně," řekl dnes ČTK dispečer olomoucké správy silnic.

Vše sjízdné by mělo být podle dispečerů také na Přerovsku a Prostějovsku. "Přes noc byly silnice ošetřeny chemicky a posypány inertními materiály," uvedla dispečerka prostějovské správy silnic.

Pardubický kraj

Na některých silnicích ve výše položených oblastech Pardubického kraje leží sníh. Vozovky také mohou namrzat, lokálně se vyskytuje náledí. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné.

Opatrní by řidiči měli být v okolí Lanškrouna, Poličky a v Železných horách. Silnice I/14 z Jablonného nad Orlicí přes Suchý vrch do Červené Vody je sjízdná pouze se sněhovými řetězy. Zledovatělá vozovka je i v blízkých obcích Bystřec, Čenkovice a Orličky.Na Orlickoústecku ale i Pardubicku a v oblasti Skutče mohou silnice namrzat.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou polojasno až skoro jasno, místy foukal silný až nárazový vítr. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti stupni a bodem mrazu.

Kraj Vysočina

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice nižších tříd jsou zledovatělé kryté posypem. Hlavní tahy jsou po solení mokré. Krajští silničáři vyjeli s více než 100 sypači. ČTK to řekl dispečer silničářů Roman Hubený.

"Z včerejších (pondělních) odpoledních srážek se nám z toho místy stala ledovka. Všechny úseky jsou projeté, ale někde ještě může vzniknout nějaká dopravní situace, že nějaký kamion třeba kopec nevyjede," řekl Hubený.

Na kluzkou vozovku a uježděný sníh upozorňovali v noci řidiči na Pelhřimovsku v obcích Obrataň, Chýnov nebo Dolní Hořice, vyplývá to z informací na webu policie.

Meteorologové varují před náledím do dnešní 8:00. Na Vysočině bude dnes oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno. Večer mohou být místy mlhy a nízká oblačnost, někde i mrznoucí. Teploty se během dne dostanou na nulu až tři stupně Celsia. Vítr bude jen mírný s rychlostí do 25 kilometrů za hodinu.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Většinou jsou po chemickém ošetření mokré, místy se na nich tvoří náledí nebo námraza. Silničáři před nimi varují především na Vsetínsku a Uherskohradišťsku. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes ráno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Do dnešních 08:00 platí pro celou republiku výstraha meteorologů před lokální tvorbou náledí nebo zmrazků při poklesu teplot pod bod mrazu.

S námrazou nyní musejí motoristé počítat například na silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku v oblasti vrchu Syrákov. Náledí je na silnici I/57 v Horní Lidči na Vsetínsku, kde se ráno srazilo šest osobních aut, nehoda se podle informací zveřejněných policií obešla bez zranění.

Pro těžká nákladní vozidla je od 6. ledna kvůli ledovce na vozovce uzavřeno 20 kilometrů silnice I/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Omezení platí pro auta s váhou přesahující 12 tun. Nesjízdná je silnice III/4932 mezi Vizovicemi a Loučkou na Zlínsku, kterou silničáři v zimním období neudržují.

Ve Zlínském kraji je dnes většinou polojasno až jasno bez srážek, na Zlínsku zataženo. Vane slabý vítr, na Vsetínsku je místy kouřmo. Teploty se v kraji ráno pohybovaly od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia, na Vsetínsku klesaly až k minus šesti stupňům Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, v Beskydech zpočátku až zataženo s možností slabého sněžení. Večer očekávají meteorologové ojediněle nízkou oblačnost nebo mlhy, a to i mrznoucí. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi jedním až čtyřmi stupni Celsia. Vát bude mírný severozápadní až severní vítr, odpoledne zvolna zeslábne.