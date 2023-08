Na Pyrocaru v Přibyslavi ukázali i robota pro hasiče a zásahové obleky s čidly

Přibyslav (Havlíčkobrodsko) - Na Pyrocaru v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku vystavovatelé představují i hasicího robota, zásahové obleky vybavené elektronikou nebo systémy ochrany proti povodním. Veletrh hasičské a záchranářské techniky je součástí setkání hasičů a jejich techniky z Česka, které je od pátku na tamním letišti. Pořadatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR, armádou a dalšími partnery.

Pyrocar je podle pořadatelů největším setkáním automobilů hasičů, jejich řidičů a osádek v ČR, koná se po pětileté přestávce. Letošního, šestého ročníku se podle pořadatelů účastní skoro 250 sborů dobrovolných hasičů, na travnaté ploše přibyslavského letiště je možné vidět okolo 350 hasičských vozů, celkový počet techniky je ještě vyšší. Vystavovatelů je pět desítek.

"Máme celou řadu jiných akcí, ale tato je ve své velikosti nebo v počtu návštěvníků určitě největší," řekla ČTK Monika Němečková, starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Důvodů pro pořádání Pyrocaru je podle ní více. "Je to určité poděkování dobrovolným hasičům za jejich práci. Mohou se sejít na jednom místě a mohou vidět v podstatě v tuto chvíli to nejlepší z hasičské techniky, co v České republice máme," uvedla.

Robota rakouského výrobce představila společnost Požární bezpečnost. Pásový robot vybavený kamerou a ovládaný na dálku se dá osadit čerpadlem, transportními nosítky nebo hasicím systémem. "Zatím to funguje v Rakousku a v Německu, tady v České republice zatím ti roboti rozšíření nejsou," řekl ČTK Martin Voráček za vystavovatele.

Firma GoodPRO z Přeštic na Plzeňsku, která vyrábí zásahové oděvy pro hasiče, má v nabídce i obleky s aktivní ochranou. Díky tomu, že jsou osazené elektronikou, umí hasiče upozornit na hrozící nebezpečí a aktivně s ním komunikují. Uvedl to obchodní manažer Jiří Koželuh. Systémy v těchto oblecích dokážou například hasiče při zásahu upozornit na teplotu na povrchu i uvnitř obleku, umí různě svítit, sledovat polohu hasiče a pokud hasič v nouzi odtrhne danou část oděvu, oblek mu přivolá pomoc přes mobilní telefon.

Na dalším stanovišti si lze na simulátoru vyzkoušet různé způsoby překonání dveří v případě nouze. Na přehlídce byli i zástupci Společenstva kominíků ČR "Bez kominíků by nebyli hasiči. Kominíci za Marie Terezie byli jediní, kteří hasili požáry," řekl ČTK prezident společenstva Jaroslav Schön.

Početní návštěvníci dnes viděli také ukázky zásahů záchranářů, program doplňují koncerty a hry pro děti. Organizátoři před akcí uvedli, že očekávají 30.000 až 40.000 lidí. Hasiči se budou se svými vozy rozjíždět v neděli dopoledne.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zastřešuje 370.000 dobrovolných hasičů. V přibyslavském zámku sídlí jeho Centrum hasičského hnutí s hasičským muzeem.

