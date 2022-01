Na Pustevnách v Beskydech jsou ledové sochy, letos na téma vesmír a zvěrokruh

Prostřední Bečva (Vsetínsko) - Raketoplán s kosmonauty nebo mimozemšťany z ledu mohou ode dneška vidět návštěvníci Pusteven v Beskydech, kde začal tradiční festival ledových soch. Už od rána na jedno z nejnavštěvovanějších míst Beskyd mířily stovky lidí a před vstupem do speciálních stanů se sochami si návštěvníci museli vystát dlouhé fronty. Festival potrvá do 30. ledna, jeho letošním tématem jsou znamení zvěrokruhu a vesmír.

"Je to moc pěkné, byli jsme z toho nadšení. Obdivujeme umělce, že to umí vytvořit z ledu. Podsvícení dělá to dílo ještě hezčí. Nám se se synem nejvíce líbil bagr," řekla ČTK Michaela Číková, která se na ledové sochy přijela podívat z více než 70 kilometrů vzdáleného Havířova.

Robert Fragstein řekl, že ve frontě před prvním stanem čekal 40 minut, ale na dobré náladě mu to neubralo. "Je sluníčko, je krásně, nefučí a nesněží, tak se to dalo," řekl. Podobně přijal i čerstvé zdražení parkovného na Pustevnách o 50 korun na 200 korun za osobní auto na den. "Co s tím uděláme. Když chceme něco vidět, tak musíme zaplatit," uvedl.

Parkoviště na Pustevnách bývá při podobných akcích přetížené a i dnes bylo plné už od rána. Zdražení parkovného má turisty motivovat k tomu, aby více využívali jiné druhy dopravy.

Festival ledových soch se na Pustevnách koná už od roku 2000. Ředitel pořádající společnosti Pustevny Petr Lessy řekl, že letos se na tvorbě podílelo sedm špičkových řezbářů z Česka a Slovenska pod vedením Mariana Maršálka. Na sochách pracovali týden a pomáhalo jim při tom dalších 13 lidí.

"Bylo zde spotřebováno téměř 500 kostek ledu o víc jak 40 tunách. Je to přibližně stejně, jako bylo v minulých letech, s výjimkou minulého ročníku," řekl Lessy. Loni kvůli koronavirové pandemii a aktuálním protiepidemickým opatřením nebyly sochy ve stanech, ale pod širým nebem.

Speciální opatření provázejí festival i letos. "Máme organizátory navíc. Do stanů se chodí přes turnikety, maximální počet návštěvníků na prohlídku je 20, mají nasazenou ochranu dýchacích cest, u vchodu jsou dezinfekce. Takže myslím, že pro ochranu návštěvníků jsme udělali maximum," řekl ředitel.

Ve stanu zaměřeném na vesmír mohou návštěvníci vidět největší sochu v historii festivalu. "Je to víc než 4,5 metru vysoký raketoplán. Autor je pan Maršálek. V pozadí jsou vyvěšeny dvě vlajky, samozřejmě raketoplán je americké provenience, ale s českou osádkou," řekl Lessy.

Sochy budou k vidění denně od 09:00 do 16:30. Lessy doporučuje lidem, aby využili všední dny, kdy na Pustevnách nebývá takový nápor. "Zároveň i vzhledem k složitým podmínkám dopravy z Prostřední Bečvy doporučujeme jízdu lanovou drahou," řekl ředitel. Vstupné stojí 50 korun, kdo si zaplatí jízdu lanovkou, má na výstavu vstup zdarma. Vstup zdarma mají i děti do deseti let.

"Uvidíme, jak nám bude přát počasí. Je to výstava ledových soch, tady hodně rozhoduje počasí a někdy je osud těch výtvorů řezbářů nepříznivé počasí schopno ukončit velmi rychle," řekl Lessy.

Akci ovlivňují i rostoucí ceny za energie. "Pro zajímavost - od 1. ledna platíme za elektrickou energii zhruba pětinásobek toho, co bylo do konce roku," řekl ředitel.

Společnost proto už v polovině prosince zdražila jízdné na lanovce o deset korun, jednotlivá jízda nyní dospělého stojí 200 korun. "Budeme se snažit, abychom s těmito s cenami vydrželi co nejdéle. Pokud nedojde k dalším pro nás nepředvídatelným okolnostem v oblasti vstupů, zejména v oblasti energií, doufám, že už je v této podobě zachováme," řekl Lessy.

Pustevny a vrchol Radhošť se nacházejí na hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje. Turisty lákají stavby Dušana Jurkoviče, socha Radegasta či kaple svatého Cyrila a Metoděje. Před třemi lety k nim přibyla panoramatická Stezka Valaška.