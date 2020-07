Na Pustevnách se šest let po požáru otevřel obnovený Libušín

Prostřední Bečva (Vsetínsko) - Na Pustevnách v Beskydech se dnes po šesti letech od požáru v roce 2014 otevřel obnovený Libušín. Chata byla původně postavena v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Valašské muzeum v přírodě coby správce památky rozhodlo po požáru o obnově objektu, a to formou vědecké rekonstrukce, kdy se používaly tradiční metody a postupy. Objekt je od roku 1995 národní kulturní památkou, sloužil jako jídelna. Celkové náklady na obnovu Libušína byly 117,5 milionu korun.

"Po dvou letech příprav a čtyř letech práce jsme se dnes dostali k bodu, kdy Libušín je znovu slavnostně otevřen a znovu ho budou moci používat lidé, měsíc pro komentované prohlídky, od druhé poloviny září, nejpozději od začátku října jako restaurační provoz," řekl dnes novinářům ředitel muzea Jindřich Ondruš. Očekává, že o prohlídky Libušína bude velký zájem. "Libušín vzbuzuje veliké emoce, přitahuje lidi a lidi o něj budou mít zájem, to bylo krásně ukázané při sbírce," uvedl Ondruš. Lidé přispěli na stavbu 11 miliony korun, zapojily se také firmy a různé instituce.

Zájem o prohlídky Libušína byl dnes velký, v poledne byly při slavnostním otevření u Libušína stovky lidí. "Lidé nám psali, volali, zajímali se o možnost prohlídek," řekl ČTK mluvčí muzea Tomáš Gross. Na dnešní den muzeum vydávalo lístky, kterými si lidé mohli rezervovat krátkou bezplatnou prohlídku. Od pátku již budou prohlídky volné a nebude třeba je rezervovat, průvodci budou na Libušíně každý den kromě pondělí vždy od 10:00 do 17:00.

Na prohlídku přišel například starší muž z Rožnova pod Radhoštěm. "Jezdím tady už 50 let na běžkách a na Libušíně jsme měli vždy s kamarádem zastávku. Stavba se mi moc líbí, je to nádherné, hezčí, než to bylo," uvedl. Přijeli například i turisté z okolí Litomyšle, kteří pobývali v rožnovských lázních. "Jsme tady poslední den, tak jsme se chtěli podívat na Libušín, byli jsme tady i před jeho vyhořením. Ta historie na nás tady dýchá, ty odkazy předků, to my hrozně milujeme, po těchto věcech my po Česku rádi jezdíme," řekla ČTK Milena z Litomyšle.

Obnovenému Libušínu dnes požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. "Toto místo se stalo zvláště v době národního obrození důležitým místem, protože lidé se chtěli dívat do dějin, do dějin křesťanských, ale i do těch starších, protože se potřebovali dívat ke svým kořenům a říct: My jsme tady byli dávno. A jestli se dobře díváme do dějin, tak nás to vede k zodpovědnosti za budoucnost," uvedl Graubner.

Stavba nového objektu začala v létě 2017, Libušín se po rekonstrukci vrátil do podoby v roce 1925, kdy byly dostavěny všechny jeho části. Jeho barevnost i některé části jsou tak jiné než před požárem. Ochrana objektu je nyní podle Ondruše nejvyšší možná, Libušín má moderní hasicí systém, který využívá vodu, kvůli tomu byla vybudována také podzemní požární nádrž o kapacitě 250 metrů krychlových. V nejcennější části Libušína, jídelně, je instalován systém využívající hašení plynem, kvůli malbám, členitosti stropu a výjimečnosti stavby.