Praha - Ministerstvo zdravotnictví bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) připravovat nová pravidla pro zmírňování opatření proti šíření covidu-19 místo dosavadního protiepidemického systému nazývaného PES. První varianta by podle něj měla být hotová zhruba za dva týdny. Nepůjde podle něj o tabulku, ale spíš o "balíčky k rozvolňování". Příští týden se očkování otevře pro další chroniky a lidi nad 65 let.

"Na 'psa' zapomeňte," řekl dnes novinářům ministr. Podle něj ministerstvo půjde trochu jiným směrem a připraví ve spolupráci s epidemiology, průmyslem a dalšími skupinami vlastní pravidla. "Máme na to následujících 14 dnů," dodal.

Při nástupu nové hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v polovině března tehdejší ministr Jan Blatný (za ANO) uvedl, že jejím úkolem bude aktualizovat systém PES pro nové použití. Původně ho měla mít hotový po Velikonocích, po nich byl ale vyměněn ministr. Arenberger připomněl, že před několika dny jedna jeho varianta unikla do médií. "To byla pracovní verze, která v tomto okamžiku už vůbec neplatí. My půjdeme trošku jiným směrem," dodal.

O novém nastavení pravidel chce diskutovat nejen s epidemiology, ale také se zástupci průmyslu nebo kultury. Připravený materiál předchozího vedení využije. "Akorát to možná trochu přeskupíme nebo doladíme," dodal. Nebude to podle něj barevná sloupcová tabulka, ale jiný formát.

Zmírnění opatření se podle něj bude řídit zejména sedmidenním nebo čtrnáctidenním počtem případů na 100.000 obyvatel, podílem pozitivních testů a zatížení zdravotnických zařízením. Možná se budou používat ještě další upřesňující parametry.

Protiepidemický systém PES začal fungovat loni v listopadu, upraven byl začátkem roku. Jeho hlavním parametrem bylo rizikové skóre, které se vypočítává z počtu nových případů na 100.000 obyvatel a v seniorní populaci, na podílu pozitivních z provedených testů na covid-19 a reprodukčního čísla. V lednu byl parametr pozitivních testů nahrazen podílem nakažených lidí, kteří jsou přijatí do nemocnic k hospitalizaci a dosud nebyli pozitivně testováni.

Omezování života v Česku bylo podle rizikového skóre rozděleno do pěti pásem podle přísnosti. Od února se ale opatření systémem PES neřídí. Jedním z důvodů je masivní šíření britské mutace koronaviru.

Od pondělí se budou moci k očkování registrovat zbývající chroničtí pacienti, kteří k němu zatím neměli přístup. Od středy se budou moci hlásit i lidé starší 65 let. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Nyní se mohou k očkování hlásit hlavně lidé nad 70 let, někteří chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a lidé z integrovaného záchranného systému. Podle ministra se daří v posledních dnech zrychlovat očkování, proto se od pondělí 12. dubna budou moci k očkování registrovat i chroničtí pacienti, kteří tu možnost zatím neměli. Jde například o pacienty se vzácnými genetickými onemocněními či lidi, kteří například kvůli intelektové nedostatečnosti nebo jiným postižením nedokážou dodržovat protiepidemická opatření.

Od středy 14. dubna bude registrace otevřena i pro lidi nad 65 let, tedy především pro lidi ve věku 65 až 69 let. Těch je podle Arenbergera asi 670.000, někteří ale už se nahlásili k očkování kvůli tomu, že mají také chronické onemocnění. Ministr odhaduje, že se jich bude nyní hlásit kolem 400.000.

Arenberger dnes řekl, že by do konce června mohlo být očkováno 58 procent dospělé populace. Ke čtvrtečnímu večeru zdravotníci podali 1,971.079 dávek, oběma potřebnými dávkami je očkováno 663.000 lidí. Ministr předpokládá, že k dnešku budou aplikovány dva miliony dávek.

Arenberger: Pozitivní trend epidemie pokračuje, ještě nevidíme Velikonoce

Pozitivní trend vývoje epidemie covidu-19 podle Arenbergera dál pokračuje, klesá i počet hospitalizací. Nevidíme ale ještě efekt Velikonoc, řekl. Počty případů klesají, i když se počty provedených testů po poklesu přes svátky podle něj zvýšily na předchozí vysoké hodnoty.

"Epidemiologická situace se pomalu zlepšuje. Nevidíme ještě efekt Velikonoc, který nám s těmi čísly může pořád ještě trošku zamíchat," řekl ministr.

Snižují se podle něj všechny ukazatele, jako jsou počty nových případů, relativní pozitivita testů nebo počet nových pacientů v nemocnicích. "Stále ale jsou ještě významné mezikrajové rozdíly," dodal. Některé regiony podle něj ještě stagnují na rizikových číslech.

"Klesl také počet nově nakažených potenciálně zranitelných pacientů, což má velmi pozitivní dopad na zátěž nemocnic. Postupně klesá i počet denních příjmů k hospitalizaci," dodal. Většina krajů už podle něj hlásí pokles v počtech pacientů s covidem-19 v nemocnicích.

V Česku ve čtvrtek přibylo podle statistik ministerstva 5245 potvrzených případů covidu, což je v pracovní den nejméně od poloviny prosince. Hospitalizovaných bylo ve čtvrtek 6144 pacientů. V úterý po Velikonocích krátce vyskočil počet znovu nad 7000, kde se pohyboval před svátky. Naposledy 28. března bylo hospitalizovaných více než 8000.

Za bezpečný počet pro obnovení ostatní péče v nemocnicích považoval předchozí ministr Jan Blatný (za ANO) zhruba 2000 až 3000 případů. Navíc zhruba pětina pacientů zůstává v nemocnicích i poté, co už jsou negativní a statistiky hospitalizací s covidem-19 je neuvádějí.