Na prvním koridoru začínají výluky, upraví provoz některých vlaků

Praha - Na železničním koridoru mezi Prahou a Ostravou začnou ode dneška rozsáhlé výluky vlaků. Někteří dopravci, zejména České dráhy, kvůli tomu upraví jízdní řád některých spojů. Důvodem výluk jsou plánované rekonstrukce několika úseků koridoru, vlaky tak budou na trase nabírat v následujících dvou až třech letech zpoždění v desítkách minut. Zejména regionální spoje pak nahradí autobusy.

Největší úpravy, které ode dneška provedly České dráhy, se týkají vlaků linky Ex 3 railjet a EuroCity Metropolitan/Hungaria v úseku mezi Prahou a Brnem, které pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod. Časové posuny vzniknou také u vlaků SuperCity, spojů linek Ex1, Ex2, R18 a R19 na linkách z Prahy na Ostravsko, Valašsko, Slovácko a přes Českou Třebovou do Brna. Některé spoje budou nově zastavovat v Chocni. Od 4. května budou regionální spoje mezi Chocní a Českou Třebovou nahrazeny autobusy. Vedle těchto změn jízdního řádu dráhy upozornily, že dále platí i omezení zavedená kvůli pandemii koronaviru.

Ostatní dopravci na trase počítají zejména s prodloužením jízdní doby svých spojů.

Výluky způsobí rekonstrukce, které nyní začnou a budou pokračovat i do dalších let. Práce na jednotlivých místech začnou v různých termínech. Jde především o úseky Velim-Poříčany, Brandýs nad Orlicí-Ústí nad Orlicí, Brno-Svitavy a také pardubického železničního uzlu včetně trati mezi Pardubicemi a Stéblovou. Na konci příštího roku by měla začít rekonstrukce mezi Chocní a Uherskem.

Cestující výluky pocítí zejména při cestách mezi Prahou a Českou Třebovou a také mezi Brnem a Českou Třebovou. Většina spojů mezi Prahou a Brnem pojede odklonem přes Vysočinu. Jízdní doba mezi metropolemi se tak prodlouží asi o 25 minut. Výjimkou bude linka R19 a některé ranní a večerní spoje, které pojedou po původní rozestavěné trase přes Českou Třebovou, vlaky zde ovšem budou nabírat zpoždění. Výluky omezí také vlaky mezi Prahou a Olomoucí, které pojedou kvůli stavebním pracím asi o deset minut déle. Regionální doprava na rozestavěných úsecích pak bude většinou nahrazena autobusy.