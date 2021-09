Na protest Trumpových příznivců ve Washingtonu přišlo několik stovek lidí

Lidé demonstrují 18. září 2021 ve Washingtonu na podporu lidí, kteří v lednu pronikli do Kapitolu.

Lidé demonstrují 18. září 2021 ve Washingtonu na podporu lidí, kteří v lednu pronikli do Kapitolu. ČTK/AP/Brynn Anderson

Washington - Na demonstraci na podporu lidí, kteří čelí soudům, protože začátkem ledna pronikli do Kapitolu, sídla amerického Kongresu, dnes dorazilo ve Washingtonu několik stovek lidí. Shromáždění ale bylo poklidné, více než demonstrantů bylo podle agentury Reuters na místě policistů a novinářů. V oblasti od rána hlídkovaly stovky policistů a protože se úřady obávaly střetů, nechaly v okolí Kapitolu postavit vysoké zátarasy. V pohotovosti bylo také 100 vojáků Národní gardy.

Pořadatelé oznámili, že se protestů zúčastní na 700 lidí, další odhady mluvily až o několika tisících účastníků z řad příznivců bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Na místě ale bylo zhruba 200 demonstrantů. "Je to víceméně to, co jsme čekali," řekl o jejich počtu šéf washingtonské policie Robert Contee. Podle agentury AP některé skupiny Trumpových příznivců od účasti na protestu ve Washingtonu své členy odrazovaly, protože šlo podle nich o past.

Zpravodajské služby také informovaly, že do metropole mají dorazit členové radikálních skupin Proud Boys a Oath Keepers, jejich vůdci to ale odmítli. Jiní komentátoři k protestům ve Washingtonu a dalších městech vyzývali i později. Obviněným vyjádřil podporu i samotný Trump.

Policie v pátek uvedla, že v souvislosti s dnešními protesty zaznamenala vyhrůžky. "Nebudeme tolerovat žádné násilí," uvedl šéf policie zajištující ochranu Kapitolu Thomas Manger. Policie se také obávala střetů mezi příznivci a odpůrci bývalého prezidenta Trumpa.

Dnešní protesty chtěly vyjádřit solidaritu lidem, kteří čelí trestnímu stíhání kvůli demonstracím z letošního 6. ledna. Trumpovi příznivci tehdy vnikli do sídla Kongresu, aby vyjádřili znepokojení nad výsledkem prezidentských voleb, ve kterých zvítězil kandidát Demokratické strany Joe Biden. Trump po listopadových volbách opakovaně tvrdil, že mu demokraté chtějí ukrást volební vítězství.

Kvůli lednovým výtržnostem je ve vazbě stále přes 60 lidí, z nichž je zhruba polovina ve vězení v hlavním městě. Obviněno bylo kolem 600 lidí. Ve většině případů ale není podle agentury AP jasné, jak proces skončí.