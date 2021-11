Na přítomnost mutací koronaviru bude nově povinné vyšetřit jen 30 pct vzorků

Praha - Nově bude povinné vyšetřit 30 procent pozitivních vzorků takzvaným diskriminačním PCR na přítomnost mutací koronaviru, nikoli všechny. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v ČR dominuje varianta koronaviru delta, konkrétně subtyp nově označený AY.43. Podle Vojtěcha zhruba na 97 procent případů v České republice připadá varianta delta, případně delta plus.

"Nejsou tady v tuto chvíli žádné identifikované nové varianty koronaviru, snižujeme povinnost otestovat 30 procent vzorků z celkově pozitivních na diskriminační PCR," řekl Vojtěch. Mělo by to být dostatečné i podle odborníků, doplnil. "Trochu to odlehčí kapacity laboratořím i vzhledem k tomu, že pozitivních případů je vícero," dodal ministr.

Počty nakažených lidí koronavirem v ČR rostou. Testy v úterý potvrdily 14.539 případů, což je téměř o polovinu víc než před týdnem a nejvyšší denní přírůstek od poloviny března. V nemocnicích je s covidem -19 téměř 3300 lidí. Počet dávek vakcín za celou dobu očkování, které v Česku začalo loni v prosinci, přesahuje 12,6 milionu. Plně očkováno je přes 6,15 milionu lidí.