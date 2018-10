Ostrava - Na příštím ročníku festivalu Colours of Ostrava vystoupí britská kapela The Cure. Je to první hvězda, kterou pořadatelé zveřejnili. Přehlídka se uskuteční 17. až 20. července industriálním areálu Dolních Vítkovic. ČTK to řekl mluvčí akce Jiří Sedlák.

"Lepší a slavnější kapelu si k osmnáctému ročníku našeho festivalu, tedy ke vstupu do dospělosti, nemůžeme ani přát. Je to pro nás obrovská pocta a splněný sen. Vždyť The Cure patří k největším legendám světové hudby, ovlivnili několik generací muzikantů a kapel. Přestože letos oslavili 40 let své existence, The Cure prostě nestárnou,” uvedla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

The Cure založil zpěvák a kytarista Robert Smith v anglickém městě Crawley. Své první vystoupení kapela odehrála v roce 1978 a dosud absolvovala přes 1500 koncertů. Za dobu své existence The Cure vydali 13 studiových alb, několik koncertních filmů, živých alb i soundtracků, více než 40 singlů, pár knih i výběr největších hitů.

Kapelou prošlo celkově třináct členů a v současné době The Cure vystupují ve složení Robert Smith - zpěv, kytary, Simon Gallup - baskytara, Jason Cooper - bubny, Roger O'Donnell - klávesy a Reeves Gabrels - kytary.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava 17. až 20. července 2019 nabídne na 20 scénách přes 350 programových bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel také diskuse na mezinárodním fóru Meltingpot, dále divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.