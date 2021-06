Na přírodních koupalištích je až na výjimky čistá voda

Ilustrační foto - Teplého počasí využili lidé 16. června 2021 k návštěvě jezera Matylda v Mostě, které vzniklo rekultivací hnědouhelného lomu Vrbenský. Jezero má pro letošní sezonu nová mola a lepší vstup do vody.

Ilustrační foto - Teplého počasí využili lidé 16. června 2021 k návštěvě jezera Matylda v Mostě, které vzniklo rekultivací hnědouhelného lomu Vrbenský. Jezero má pro letošní sezonu nová mola a lepší vstup do vody. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - V současných tropických dnech čím dál víc lidí vyhledává přírodní koupání v přehradách, rybnících či jezerech. Ve většině těch, které pravidelně kontrolují hygienici, je voda momentálně čistá, vhodná ke koupání. Jen výjimečně má mírně horší vlastnosti, lidem ale po koupání nehrozí zdravotní problémy. Na některých místech, která od návštěvníků vyžadují prokázaní bezinfekčnosti v souvislosti s nemocí covid-19, pociťují provozovatelé oproti minulosti menší zájem veřejnosti.

Kvalita vody podle hygieniků odpovídá předchozím letům a začátku sezony. Mohla by se zhoršit, pokud by vedra trvala déle. V létě dělají problémy také náhlé lijáky, které do vodních ploch mohou spláchnout případné znečištění z okolí.

Kvalita vody ve středočeských koupalištích je velmi dobrá. Na stupni dva z pěti je podle posledního měření například kvalita vody v Písníku Bakov nad Jizerou na Mladoboleslavsku či v jezeře Ostrá na Nymbursku. Důvodem je zhoršená průhlednost vody, kterou ale způsobily řasy, ne sinice. Řasy a sinice se vyskytly ve slapské koupací lokalitě Županovice na Příbramsku. Na některých vodních plochách se mohou také tvořit povlaky způsobené nánosy pylu, zdraví škodlivé nejsou.

Velmi kvalitní vodu ke koupání a teplotu 23 stupňů mají v současné době všechny bolevecké rybníky v Plzni. Na přítomnost sinic ve vodě je ještě brzy, i později v létě se v boleveckých rybnících sinice vyskytují jen nepatrně a pro plavce nepředstavují riziko. Hygienici, kteří v kraji už několikrát kontrolovali kvalitu vody, nezaznamenali zatím nikde větší problémy, pouze Košutecké jezírko v Plzni má podle nich zhoršenou jakost vody.

Na většině přírodních koupališť v Libereckém kraji, která jsou už v provozu, je na začátku sezony čistá voda. Mírně zhoršenou kvalitu mají podle prvního měření hygieniků jen koupaliště v Dubé - Nedamově na Českolipsku a rybník Bažantník u autokempu v Sedmihorkách v Českém ráji.

Také voda v přírodních koupalištích v Pardubickém kraji je většinou nezávadná. Hygienici zjistili při posledních odběrech vzorků mírné znečištění pouze v rybnících Hluboký na Pardubicku a Rosnička na Svitavsku. Naopak kvalita vody se zlepšila v rybníku Dlouhý na Orlickoústecku. Před dvěma týdny tam hygienici zjistili zvýšenou hodnota chlorofylu a nižší průhlednost vody, nyní k místu nemají připomínky.

Ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku, v Luhačovické přehradě na Zlínsku a také v nádrži Bystřička na Vsetínsku má voda mírně zhoršené vlastnosti. Podle hygieniků je tam proto vhodné se po koupání osprchovat. Mírně zhoršené senzorické vlastnosti jsou na Pahrbku, v Luhačovické přehradě a v Bystřičce kvůli zvýšenému výskytu chlorofylu, voda má nižší průhlednost.

Moravskoslezští hygienici v tomto týdnu kontrolovali kvalitu vody v přírodních nádržích na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku. Nezjistili závažnější nedostatky. Výjimkou je znovu pouze nádrž Brušperk, kde stále není vyloučeno riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou. Na dalších vodních plochách je voda vhodná ke koupání.

V pořádku je rovněž kvalita vody ve sledovaných koupacích nádržích v Olomouckém kraji. Bez obav se tak mohou lidé vydat v těchto tropických teplotách k Plumlovské nádrži u Prostějova i na štěrkopísková jezera Poděbrady u Olomouce.

V Jihomoravském kraji sledují hygienici 20 přírodních koupališť, letos přibyl lom Janičův vrch v Mikulově. Zatím je voda v pořádku, má kolem 19 až 20 stupňů. Hygienici provádějí měření nejméně jednou za měsíc, na některých místech i častěji.

Většina přírodních koupališť a vodních ploch v Ústeckém kraji již zahájila sezonu. Voda je podle hygieniků v pořádku, jezero Chmelař na Litoměřicku je podle odebraných vzorků mírně zakalené.

V Královéhradeckém kraji zahájí v pátek sezonu koupaliště v Milovicích na Jičínsku, v sobotu by měla návštěvníky přivítat koupaliště v Lodíně na Hradecku a v Polici nad Metují na Náchodsku. Voda ke koupání je v umělých i přírodních koupalištích bez závad. Pouze v Oborském rybníku u Jinolic na Jičínsku hygienici upozornili na sníženou průhlednost vody a zvýšené množství chlorofylu ve vodě. Část lidí od návštěvy odrazuje povinnost mít takzvané covidové potvrzení.

Koupaliště v Karlovarském kraji mají na začátku letní sezony kvalitní vodu nebo jen s mírně zhoršenými vlastnostmi. Horší jakost vody má například koupaliště v Nové Roli nebo Velký rybník v Hroznětíně.

Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí. Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webových stránkách. Jinde není kvalita vody monitorována, a koupání je tam tak na vlastní nebezpečí.

Počasí koupání v těchto dnech přeje. Teploty se pohybují kolem 30 stupňů nad nulou. Tropické počasí má vydržet i o víkendu, na sobotu hlásí meteorologové až 35 stupňů Celsia. Kvůli teplému a suchému počasí vzrostlo riziko vzniku a šíření požárů.