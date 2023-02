Na přírodní ledopád v Labském dole v Krkonoších týdně míří desítky lezců

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Když vládne v Krkonoších mrazivé počasí, tak jako v posledních dnech, míří na ledopád do Labského dolu v Krkonoších desítky lezců týdně. Současná sezona na jediném přírodním ledopádu v Krkonoších, který lze legálně zlézat, začala 17. prosince, ale od 4. do 28. ledna byl kvůli oblevě uzavřený. ČTK to řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Správa KRNAP v nynější sezoně eviduje více než 250 přihlášek pro lezení po ledu v Labském dole.

Mezi lezci na ledopádu byl dnes také Viktor Syrůček z Prahy. "Ledu je dost, podmínky jsou normální. Tím, že je tu hodně lidí, tak jsou v tom vychozené schůdky a díry na cepíny, není to těžké lezení. Teď je tady asi 13 lidí. Ledopád má nějakých 20 až 25 metrů," řekl ČTK Syrůček. Vybaven byl helmou, mačkami, cepíny, lany, šrouby do ledu a dalšími věcmi nutnými pro lezení na ledu.

Správa KRNAP povoluje lezení na ledopádu v Labském dole v závislosti na podmínkách, aby nevedlo k poškození přírody. Lezení v oblasti v Labském dole umožňuje dostatek sněhu a dostatečná vrstva ledu, které chrání vzácné lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny na skalách. Cílem Správy KRNAP je nabídnout lezcům možnost legálního vyžití a zabránit ničení přírody, včetně rušení ohrožených živočichů. Lezci se předem musí registrovat v rezervačním systému na webu Správy KRNAP, denně se dostane na nejvýš 16 lidí. Ledopád v Labském dole jim KRNAP poprvé zpřístupnil v prosinci 2010 a od té doby se tak děje každou zimu.

V Krkonoších nadále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Při třetím stupni je lavinové nebezpečí značné a situace je označována za velmi zrádnou, vyplývá z informací Horské služby Krkonoše. Na hřebenech Krkonoš je 100 až 150 centimetrů sněhu. Za poslední tři dny napadlo 35 cm sněhu v kombinaci se silným západním až severním větrem, více ho je uloženo na závětrných svazích severovýchodních až jihozápadním směrů v odtrhových zónách a ve žlabech.

"Nad pásmem lesa se na SV až JZ svazích vlivem větru tvoří sněhové desky, zde se mohou vyskytnout laviny deskové z navátého sněhu. V polohách pod 1200 metrů nad mořem se mohou vyskytnout laviny z nového sněhu," uvedl Robert Dlouhý z krkonošské horské služby.

Uvolnění laviny je možné již při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi. V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých a výjimečně i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. "Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá," dodal Dlouhý.

Labský důl je spolu s Obřím a Dlouhým dolem lokalitou s nejvyšším počtem lavinových drah v celé ČR. Přístupný ledopád lavinami ohrožen není, je mimo lavinové dráhy, dodal Drahný.