Na příjezdu ze SRN na Folmavě je více než kilometrová fronta aut

Folmava (Domažlicko) - Na příjezdu z Německa na hraničním přechodu Folmava je víc než kilometrová fronta, hlavně osobních vozidel, a stále se prodlužuje. V pátek je tu tradičně nejsilnější provoz a navíc se domů vracejí Češi, aby stihli dorazit do země před uzavřením hranic o dnešní půlnoci. Poté už budou moci projíždět jen pendleři, kteří pracují v německém vnitrozemí do 50 kilometrů a budou mít potvrzení od zaměstnavatele, zjistila ČTK na místě. Osobní vozy kontrolovali policisté, celníci a hasiči, kamiony mohou projíždět bez kontroly.

Mezi osobními vozy, jejichž řidiči čekali ve frontě na kontrolu asi 35 minut, byla stále asi čtvrtina Němců, kteří ještě chtěli stihnout navštívit české pohraničí před zákazem platným po dnešních 24:00.

Policisté kontrolují doklady Čechů a Němcům dávají informační letáky. Pendlerům, kteří se vracejí z práce, kontrolují potvrzení od zaměstnavatele nebo pracovní smlouvy. Pokud je nemají, předkládají zatím občanské průkazy nebo pasy; od soboty už je potvrzení o práci povinné. Hasiči namátkově měří teplotu a s policisty doporučují lidem vracejícím se z pobytu v Německu, aby preventivně kontaktovali svého lékaře.

Hranice s Německem bude možné od dnešní půlnoci přejít na sedmi přechodech. Opatření, které ve čtvrtek po vyhlášení nouzového stavu zavedla vláda, má zatím platit od půlnoci z pátku na sobotu do středy. Zákaz vstupu na území ČR se nedotkne přeshraničních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve stanovené vzdálenosti od hranice, a to v obou směrech. Dále se netýká mezinárodní nákladní dopravy, pilotů dopravních letadel, diplomatů a jejich rodin, záchranářů nebo expertů v boji proti epidemiím a na humanitární a zdravotnickou pomoc.

Lidé budou moci jezdit za prací až 100 kilometrů za hranice

Lidé dojíždějící přes hranice do práce budou mít výjimku ze zákazu cestování do ciziny, pokud pracují do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. Dosud výjimka platila jen na vzdálenost 50 kilometrů. Po rozhovoru s rakouským protějškem to uvedl český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Stejné opatření by podle něj mohlo platit pro lidi ze Slovenska, Německa, Polska a Rakouska.