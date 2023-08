Na Příbramsku hoří třídírna odpadů, hasit pomáhá vrtulník s bambivakem

Dolní Hbity (Příbramsko) - V Dolních Hbitech na Příbramsku hoří třídírna odpadů. Hasiči vyhlásili kolem 18:20 nejvyšší stupeň požárního poplachu, zatím povolali 20 hasičských jednotek a chemiky. Starosta obce Jan Michálek (nezávislý) doporučil obyvatelům, aby nevětrali. Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové zatím na místě nejsou zranění. Po 20:00 hodině na místo dorazil vrtulník, který bude požár hasit z bambivaku, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora kolem 20:15.

"Lokalizované to zatím není, nicméně se nám díky terénu daří udržet požár v areálu, když vrtulník udělá pár shozů, mohlo by to pomoci," řekl Sýkora.

"Objížděli jsme obce, které jsou po větru, a kontaktoval jsem starosty dalších obcích, aby lidé nevětrali ani tam. Bojujeme i s pitnou vodou pro hasiče, místní obchod byl vykoupený, poslali jsme pro další zásoby do Příbrami," řekl ČTK Michálek.

Požár byl ohlášen po 17:00, hoří plastový odpad, z místa stoupal hustý černý dým. Hasiči zřídili na místě pro plynulou dodávku vody čerpací stanoviště.

Záchranná služba byla na místo povolána preventivně kvůli velké teplotě u zásahu. Na místě je i chemická laboratoř Kamenice, která monitoruje koncentrace škodlivých látek.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.