Na prezidentského kandidáta Pavla čekaly v centru Ústí tisíce lidí

Ústí nad Labem - Na prezidentského kandidáta Petra Pavla dnes v centru Ústí nad Labem čekalo několik tisíc lidí. Jeho příznivci z celého Ústeckého kraje ho přivítali skandováním: "Pavel na Hrad". Řekl, že cesta k řešení důsledků války na Ukrajině a dopadů krize na občany nevede přes sliby. Je podle něj nutné se zaměřit na lidi, kteří si sami pomoci nemohou. Volba prezidenta není podle Pavla až tolik o tom, kdo nahradí Miloše Zemana, ale jestli bude Česká republika zemí slušnou, kde umí jeden naslouchat druhému.

"Je to také o tom, jestli budeme féroví a solidární vůči ostatním," řekl Pavel, který získal v Ústeckém kraji v 1. kole 29,28 procenta hlasů. Andrej Babiš první kolo vyhrál v kraji s podílem 47,27 procenta hlasů. ČTK Pavel řekl, že nemá speciální zprávy pro obyvatele jednotlivých krajů. "Mám jednu jedinou: nenechte se strašit a nenechte se opíjet rohlíkem, protože vám nepomůže ten, co vám něco hezkého slíbí, ale ten, kdo přijde s plánem, který skutečně pomůže," řekl Pavel. Do Ústí přijel v doprovodu manželky Evy.

Na zaplněném Kostelním náměstí poděkoval Pavel přítomným a připomněl, že je v Ústeckém kraji doma. Několik let má trvalé bydliště v malé obci Černouček na Litoměřicku.