Na přesun Věstonické venuše do Olomouce dohlížela policie

Olomouc - Pod dohledem ozbrojené policejní eskorty se dnes přesunul z Brna do Olomouce originál nejstarší keramické sošky na světě - Věstonické venuše. Na veřejnosti bude vystavena po pěti letech, k vidění bude 12 následujících dní ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. O zapůjčení cenného artefaktu starého téměř 30.000 let jednalo muzeum tři roky. Ředitel muzea Břetislav Holásek dnes ČTK řekl, že na konci ledna 2020 venuši v bezpečnostní vitríně vystřídá další archeologický unikát, opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic.

Soška je podle zástupců Moravského zemského muzea v Brně, které ji má ve svých sbírkách, vystavována jen při vzácných příležitostech.

"Věstonická venuše patří jednoznačně k tomu nejcennějšímu, co opatrují české a moravské paměťové instituce. Je vystavována skutečně jen velmi mimořádně. Předpokládáme, že i s ohledem na ochranu tohoto mimořádně vzácného kulturního předmětu zase řadu let vystavena nebude," řekl dnes novinářům generální ředitel muzea Jiří Mitáček.

Soška byla umístěna v bezpečnostní schránce s neprůstřelnými skly a bude po dobu výstavy neustále střežena. Podle vedoucího ústavu Anthropos Moravského zemského muzea Petra Nerudy je opatrnost při převozu na místě.

"Během skenování venuše jsme zjistili, že uvnitř má dosti veliké rozsáhlé praskliny, z nichž některé nejsou propojeny s povrchem. Mohlo by se tedy stát, že kdyby byla přepravována letadlem a došlo k prudké změně tlaku, mohla by explodovat. Při přepravě proto trváme na pozemní cestě," uvedl Neruda. Podotkl, že venuše je přepravována v nové hermeticky uzavřené bedýnce. "Ještě se chci obrátit i na specialisty v technických oborech, aby případně navrhli speciální schránku, která by stoprocentně zaručila, že bude vše v pořádku, pokud bychom ji transportovali letadlem," doplnil Neruda.

Věstonická venuše byla podle mluvčí Moravského zemského muzea v Brně Barbory Javorové vystavena za poslední dobu dvakrát, a sice v roce 2013 v Londýně u příležitosti výstavy Umění doby ledové: Zrození moderní mysli v Britském muzeu a podruhé v roce 2014 v rámci oslav 200 let muzejnictví v České republice. Sošku vysokou 11,5 centimetru, která je jedním z prvních dokladů pravěké keramiky, odborníci objevili na sídlišti lovců mamutů mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi na jižní Moravě. Objevil ji tým vědců vedený Karlem Absolonem 13. července 1925.

Zhruba 25.000 až 29.000 let stará soška představuje nejstarší známé použití pálené hlíny, a tedy i možný doklad počátků keramiky. Stala se světovou senzací. Věstonická venuše bude společně se vzácnými exponáty z archeologických sbírek muzea v Olomouci k vidění od 27. listopadu do 8. prosince. Na olomoucké výstavě ji doplní artefakty z období lovců mamutů, například pazourkové a kostěné nástroje a zvířecí kosti. Kvůli očekávanému mimořádnému zájmu je také prodloužena otvírací doba muzea do 20:00.