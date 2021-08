Na premiérovou dronovou show přišlo v Brně až 5000 lidí

Brno - Odhadem 4000 až 5000 lidí sledovalo dnes premiérovou dronovou show v ČR nad Kraví horou v Brně. ČTK odhad řekl mluvčí městských strážníků Pavel Šoba. Při osmiminutové show s hudebním doprovodem se ve vzduchu objevilo 100 dronů, které zářily v různých barvách od bílé přes červenou až po modrou. Tvořily obrazce k tématu 60 let lidstva ve vesmíru.

Fotogalerie

Je tomu přesně šedesát let, co člověk vstoupil do vesmíru, a od té doby se na stejnou cestu se vydalo téměř 600 astronautů. Těmito slovy začínala dronová show, při které se vzneslo do vzduchu nad Kraví horu sto dronů. Tvořily obrazce, jako například raketoplán, planety, podávající ruce, srdce a nápis Brno, což mělo značit jednak sílu spolupráce, ale také to, že by lidé neměli zapomínat, odkud pocházejí. Nápad sklidil velký aplaus lidí, kteří přišli na Kraví horu.

Akce se uskutečnila v rámci tradičních ohňostrojů Ignis Brunensis. "Je to dárek města Brna pro diváky Ignis Brunensis," uvedl za pořadatele Ondřej Morávek. Poprvé drony vyletěly ve 21:30, tedy před jedním z chystaných ohňostrojů, podruhé se chystají do vzduchu po ohňostroji ve 23:00.