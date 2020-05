Na překonání potíží půjdou miliardy eur

Řešit následky nákazy koronavirem pomůže členským státům 37 miliard eur z unijních peněz. Pro Českou republiku je z tohoto rozpočtu vyhrazeno v přepočtu třicet miliard korun.

Téměř 40 miliard finanční podpory, v reakci na pandemii covid-19, navrhla Evropská komise hned 13. března. Evropský parlament ji poté schválil zrychlenou procedurou, aby byly prostředky členským zemím k dispozici co nejdříve.

Finance půjdou z evropských strukturálních a investičních fondů, které podporují rozvoj chudších regionů nebo sociální programy jako například rekvalifikace. Peníze z těchto fondů dostávají členské státy každoročně jako předběžné financování projektů. Pokud všechny finance nevyužijí, vrací země jejich zbytek do rozpočtu EU na následující rok.

Letos se takto mělo od členských zemí vrátit skoro osm miliard eur, které nevyužily v roce 2019. Komise navrhla, aby si státy tyto peníze nechaly a použily je právě ke zmírnění současné krize.

K těmto penězům dále přibude 29 miliard eur spolufinancování z rozpočtu EU. Celková podpora z unijní pokladny tak činí už zmíněných 37 miliard eur. Celé toto opatření má ulehčit veřejným rozpočtům evropských zemí a povzbudit jejich hospodářství.

Česká republika by z tohoto balíku mohla dosáhnout v přepočtu až na 30 miliard korun. Nevyužité domácí předfinancování z kohezních fondů za rok 2019 činí podle propočtů komise 294 milionů eur (přibližně 8 miliard korun). V obvyklém případě by je republika muselo do unijního rozpočtu vrátit do června 2020, kvůli koronaviru si je však může ponechat nejméně do roku 2025.

Kromě 294 milionů eur (8 miliard korun) má Česko na boj s pandemií k dispozici dalších 869 milionů eur (cca 24 miliard korun), které unie uvolnila ze svých strukturálních fondů. Jde o spolufinancování z rozpočtu EU, které může Česko využít za podmínky, že 294 milionů eur půjde na opatření proti koronaviru.

Celkem má tedy Česko z rozpočtu EU k dispozici 1,163 miliardy eur - zhruba 30 miliard korun - na boj s koronavirem, aniž by muselo sáhnout na peníze národního rozpočtu.