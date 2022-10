Na předávání Českých slavíků zazpívají loňští vítězové Farna, Ztracený a Mirai

Praha - Na předávání cen ankety populární hudby Český slavík 12. listopadu v pražském Foru Karlín zazpívají loňští vítězové Ewa Farna, Marek Ztracený a skupina Mirai. V přímém přenosu TV Nova dále vystoupí Olympic, Jiří Korn, Dara Rolins, Vojtěch Dyk, skupina Lucie s Filharmonií Hradec Králové nebo Vojtaano & Fast Food Orchestra. Hlasy do jednotlivých kategorii mohou lidé zasílat do konce října. Poprvé se letos otevře Síň slávy Českého slavíka. ČTK o tom dnes za pořádající TV Nova informoval Daniel Maršalík.

Nedávno zesnulou držitelku devíti zlatých slavíku v kategorii zpěvaček Hanu Zagorovou připomene svým vystoupením Monika Absolonová."Český slavík bude velkolepý. Výročí šedesáti let od založení této mimořádné ankety si to zaslouží. V minulosti jsem režíroval čtyři ročníky, ale letos jsem i kreativním producentem. Jsem rád, že se mohu podílet na všech tvůrčích složkách a spolu s televizí jsem vybíral i interprety, kteří na Českém slavíkovi živě zazpívají," uvedl režisér Pepe Majeský.

Během slavnostního večera se diváci dozvědí, kdo zvítězil v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina, Hip Hop a Rap, a také kdo vstoupí jako první do Síně slávy. Hudební fanoušci mohou rozhodnout i o tom, kdo se stane Objevem roku. Vybírat mohou mezi zpěvákem Calinem, zpěvačkou Annet X a skupinou We Are Domi, ve které zpívá Dominika Hašková. Po loňském novém způsobu hlasování se letos bude volit opět jinak. Jediným možným způsobem je vyplnění formuláře na webových stránkách www.ceskyslavik.cz.

Práva na pořádání ankety nově vlastní TV Nova. Zatímco dříve televize jako vysílatel ceremoniálu měla jen omezený vliv na obsah večera, nyní bude podoba předávání cen zcela v její režii. Loňský ročník hlasování pořádal matematik a podnikatel Karel Janeček, který nyní usiluje o prezidentskou kandidaturu. Při předávání cen mimo jiné kritizoval protiepidemická opatření vlády, která podle něj měla zásadní negativní dopad na kulturu a vedla k rozdělení společnosti. Také jeho slova o tom, že by lidé neměli podlehnout tlaku na očkování dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje, vyvolala velký mediální ohlas. Janeček v reakci uvedl, že si za svými slovy stojí, sociální zodpovědnost podle něj k umění patří a příležitost udílení ceny hudební ankety si zvolil záměrně, protože hudebníci byli postiženi restrikcemi vlády mimořádně.

Anketu v posledních letech jejího konání provázely různé kontroverze, například kolem údajné manipulace s hlasy. V roce 2016 vzbudilo pozornost druhé místo Tomáše Ortela i jeho skupiny Ortel. Kapela je spojována s krajní pravicí a kritici jí vyčítají xenofobní texty namířené proti menšinám.

Hudební anketa Český slavík, jejíž vítězové byli poprvé vyhlášeni 14. prosince 1996, navázala po tříleté pauze na někdejšího Zlatého slavíka. Anketu v roce 1961 vymyslel redaktor Mladého světa a pozdější cimrmanolog, režisér scenárista a herec Ladislav Smoljak. Mnoho let v ní dominovali Karel Gott a mezi zpěvačkami Lucie Bílá.