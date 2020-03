Na přechodu v Pomezí nad Ohří se tvoří dlouhé kolony

Pár Němců míří pěšky 14. března 2020 na česko-německou hranici na přechodu Pomezí nad Ohří/Schirnding, kam přijeli taxíkem a kudy se vracejí zpět do Německa. Přechod je jedním ze dvou fungujících přechodů v Karlovarském kraji. Kvůli opatření proti šíření nového koronaviru bylo zrušeno autobusové a vlakové spojení mezi krizovými zeměmi včetně Německa a byly uzavřeny vybrané hraničních přechody.

Karlovy Vary - Na přechodu v Pomezí nad Ohří se ve směru do Německa tvoří kvůli kontrolám na hranicích dlouhá kolona. Kamiony stojí až před Chebem, několik kilometrů od přechodu. Lidé, kteří jedou do práce do Německa, mohou využít i přechody ve Vojtanově a nově i na Božím Daru.

"Přechod Boží Dar - Oberwiesenthal je určen především pro pendlery a bude otevřen od 5:00 do 23:00," informovala v noci na dnešek ČTK krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí. Dosud bylo možné hranice překročit jen v Pomezí nad Ohří a Vojtanově.

Přes hraniční přechod v Pomezí nad Ohří je směřována veškerá nákladní doprava z Karlovarského kraje do Německa. Přechod je otevřen 24 hodin denně.

Vláda v neděli rozhodla kvůli hrozbě koronaviru o zavedení vnitřní ochrany hranic s Německem a s Rakouskem s platností do půlnoci 4. dubna. S dnešní půlnocí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro obě restrikce existují výjimky, například pro pendlery a mezinárodní přepravu.