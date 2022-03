Na Pražský hrad se obrátilo 300 lidí, kteří chtějí bojovat na Ukrajině

Praha - Na Pražský hrad se dosud obrátilo asi 300 zájemců o výjimku pro zapojení se do cizí armády. ČTK to dnes sdělil mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Na ministerstvu obrany evidují více než 100 uchazečů, další na úřad volají, řekla ČTK Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Ministerstvo už v úterý uvedlo, že někteří lidé se mohli obrátit na oba úřady zároveň. Zájem o službu v cizích armádách se zvýšil po ruské invazi na Ukrajinu a poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval cizince, aby Ukrajině pomohli.

"Ozvalo se zhruba 300 zájemců, kteří jsou postupně odkazováni na standardní postup prostřednictvím ministerstva obrany," uvedl Ovčáček. "Ministerstvo obrany žádost posoudí společně s ministerstvem zahraničních věcí a vnitrem a teprve poté jdou žádosti do vojenské kanceláře a panu prezidentovi," dodal.

Na ministerstvo obrany se podle Zechmeisterové dosud obrátilo více než 100 lidí a další úřad kontaktují. V úterý ministerstvo upozornilo na to, že některé žádosti podané na Hrad a na obranu se mohou zdvojovat.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou. Pokud do ní chtějí vstoupit, musí požádat prezidenta republiky o výjimku. Ovčáček v pondělí uvedl, že prezident Miloš Zeman se v principu staví příznivě k tomu, aby ji uděloval. Chce o tom ve čtvrtek mluvit na schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS).

Ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák řekl Mladé frontě Dnes, že jde o poměrně složitý právní problém. Upozornil na to, že výzvy k odjezdu na Ukrajinu by Rusko mohlo vnímat jako zapojení členského státu NATO do konfliktu a mohlo by se to stát záminkou. Jindrák by si dokázal představit, že prezident by povolení nevydával, ale dobrovolníci v bojích na ukrajinské straně by mohli zpětně dostat individuální nebo generální pardon od případného stíhání.