Na pražském Výstavišti začíná setkání příznivců Harley-Davidson

Praha - Na pražském Výstavišti dnes začne desátý ročník Prague Harley Days, potrvá do neděle. Na akci se sjedou stovky příznivců ikonických motocyklů americké výroby Harley-Davidson. Na sobotu je pak naplánovaná jízda centrem Prahy, zúčastní se jí podle organizátorů asi 800 motocyklů. Setkání využije i česká armáda, která na něm představí své vybavení a umístí náborový stánek. Motorkářský sraz je tradičně spojený i s festivalem Burgerfest.

V sobotu motocykly vyrazí od Výstaviště směrem do centra Prahy. Projedou Veletržní a Bubenskou ulicí, následně zamíří na Hlávkův most, dále budou pokračovat po magistrále, odkud přejedou na Václavské náměstí. Tam je v plánu zastávka. Z Václavského náměstí pak budou pokračovat Sokolskou a Žitnou ulicí na Karlovo náměstí a poté po Masarykově nábřeží a přes Čechův most zpět k Výstavišti.

Jízda je podle organizátorů určená nejen pro majitele motocyklů Harley-Davidson, ale pro jezdce všech značek, a to třeba i na skútrech. Ti všichni se mohou zapojit vyzvednutím speciální pásky na informačním stánku akce Prague Harley Days do pátečního večera.

Ode dneška až do neděle se k akci připojí i české ozbrojené síly. Armáda plánuje vystavit současnou i historickou techniku. K vidění tak bude třeba bojové vozidlo pěchoty Pandur, samohybná kanónová houfnice DANA, bojové vozidlo Kajman nebo raketový protiletadlový systém RBS-70. Přijedou i motocykly Hradní stráže. Historická technika bude zastoupená německým vojenským motocyklem Maico z roku 1960, britským vojenským motocyklem Armstrong z roku 1984 a italským vojenským horským speciálem Moto Guzzi z roku 1963.