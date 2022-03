Na pražském Výstavišti dnes začíná Matějská pouť, potrvá do 18. dubna

Na Výstavišti v pražských Holešovicích začala 22. února 2020 tradiční Matějská pouť, která potrvá do 13. dubna.

Praha - Na pražském Výstavišti v Holešovicích začne dnes Matějská pouť, potrvá do 18. dubna. Vstup bude z ulice Za Elektrárnou a ve všední dny bude zdarma, o víkendech za 30 korun. Otevřeno bude v pracovní dny od 13:00 do 21:00 a o víkendech od 10:00 do 22:00. Letos jde o 427. ročník pouti a po 56. se koná na Výstavišti.

Oproti minulým ročníkům budou atrakce i občerstvení o něco dražší, a to v řádu korun až desetikorun. Za nejdražší atrakce návštěvníci zaplatí 130 korun. Ve srovnání s minulostí bude atrakcí asi o 50 méně, a to z důvodu menšího prostoru daného dostavbou vyhořelého křídla Průmyslového paláce. Kvůli nedostatku místa se nebudou konat farmářské trhy.

Pro handicapované děti nebo děti z dětských domovů je přichystán tradiční dětský den, který se bude konat 21. března - mezi 10:00 a 15:00 budou děti moci využít atrakce zdarma, stejnou možnost pořadatelé nabídnou také ukrajinským uprchlíkům. Těm bude stačit předložit pas. Organizátoři se rovněž spojili s nadací Šťastná hvězda, jejíž číslo učtu bude na všech pokladnách a lidé budou moci přispět na pomoc Ukrajině.