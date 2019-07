Na pražském Smíchově musí cestující počítat s výlukami tramvají

Praha - V Praze dnes začínají další výluky tramvají. S omezením dopravy musí cestující počítat v Praze 5 mezi smíchovským nádražím a Hlubočepy, kde tramvaje nepojedou do 8. září, a dále také mezi Andělem a Bertramkou, tam bude výluka trvat do 24. července. Mimo provoz bude dnes i lanová dráha na Petřín. Vyplývá to z informací na webu pražského dopravního podniku.

Výluka kvůli pracím před rekonstrukcí tramvajové trati v Nádražní ulici mezi smíchovským nádražím a Hlupočepy se týká linek 5, 12, 20 a 94, které budou ve směru z centra zkráceny do obratiště u smíchovského nádraží. Linka číslo 4 je zrušena úplně. Mezi smíchovským nádražím a Hlubočepy zavedl dopravní podnik náhradní autobusovou dopravu X12, z Hlupočep na sídliště Barrandov pak jezdí tramvaj číslo 32.

V Plzeňské budou dělníci pracovat mezi Radlickou a Mozartovou, kde budou vyměňovat oblouky a zároveň opraví trať v obratišti Kotlářka. Tramvaje nepojedou od Andělu k provizornímu kolejovému přejezdu u zastávky Bertramka. Výluka se týká denních tramvajových linek 7, 9, 10, 15 a 16 a nočních linek 98, 99. V trase Na Knížecí - Anděl - Bertramka je zavedena náhradní autobusová doprava X9.

O výluce bude cestující informovat dopravní podnik pomocí letáků a velkých tabulí s mapou, na nejexponovanějších místech budou v prvních dnech výluky informátoři v reflexních vestách.

Kvůli mimořádnému diagnostickému průzkumu je dnes přerušen také provoz lanové dráhy na Petřín, obnoven bude v úterý 9. července v 09:00.