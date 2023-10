Na pražském Mariánském náměstí mohou lidé vidět výstavu lamp

Praha - Ode dneška mohou Pražané na Mariánském náměstí před budovou pražského magistrátu vidět výstavu, která připomíná 300 let od prvního trvalého osvětlení města olejovými lucernami. Venkovní výstava, kterou připravila městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), nabídne mimo jiné fotografie o vývoji pouličních lamp. ČTK o tom informoval mluvčí města Vít Hofman. Akce potrvá do 15. listopadu a je volně přístupná.

Pražané mohou mimo výstavní panely vidět funkční instalace s více než desítkou svítidel, která byla pro pražské ulice typická od 60. let minulého století do současnosti. Součástí instalace je například plynová lucerna a program pro děti, a to "poznávačka“ se slangovými názvy lamp.

"Prostřednictvím výstavy chceme pozvat širokou veřejnost do pestrého světa veřejného osvětlení a ukázat jí, co obnáší péče o městské lampy a jejich obnova nebo jak se osvětlují historické památky," uvedl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. Výstava podle něj také nabídne ukázku zajímavých svítidel, které firma pro výstavu zrenovovala. A to například svítidlo známé pod slangovým názvem "laminátka" z 60. let minulého století, téměř dvacetikilová svítidla typu kufr a "převracečka", která v Praze svítila v 70. letech, nebo takzvaný "velbloud" z let osmdesátých.

"Dnes je soustava veřejného osvětlení klíčovou infrastrukturou města. S jeho rozvojem se rozrostla na více než 140.000 světelných míst a prochází další evoluční proměnou," uvedl radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09). Zastaralé sodíkové zdroje podle Hrozy město postupně nahrazuje energeticky účinnějšími LED technologiemi a směřuje k využití lamp jako chytrých zařízení. Výstava ukazuje i konkrétní projekty, kde už takto pražské lampy fungují.

Pro veřejnost je na listopad také připravena komentovaná procházka s průvodcem věnovaná historickému osvětlení v centru města nebo zážitková akce na Petřínské rozhledně zaměřená na slavnostní osvětlení pražských památek ve spolupráci s městskou společností Prague City Tourism. Program završí procházka s lampářem po pražských kandelábrech ve spolupráci s Plynárenským muzeem.