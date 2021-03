Na pražském letišti začíná letní sezona, dopravci obnovili několik linek

Praha - Ode dneška začíná na pražském letišti platit letní letový řád, letecké spoje do něj ovšem budou přibývat postupně. V prvním týdnu budou cestující moci využít přímé spoje do přibližně 35 destinací v 21 zemích světa, a to včetně charterových letů. Létat se bude například do Paříže, Amsterdamu nebo Lisabonu. Další linky budou dopravci přidávat v následujících měsících podle epidemického vývoje. Informovalo o tom Letiště Praha. Letový provoz nadále výrazně omezuje koronavirová krize.

Nový letový řád je kombinací už dříve dostupných linek a nově obnovených spojů. Zahrnovat bude lety do významných evropských měst, jako jsou Amsterdam, Paříž nebo Frankfurt, které fungují jako důležité přestupní body do dalších destinací. Mezi nově obnovenými destinacemi jsou spoje dvakrát týdně od easyJet do Basileje a Ženevy, dále TAP Air Portugal začínají až třikrát týdně létat do Lisabonu, ČSA dvakrát týdně do Oděsy a Austrian Airlines čtyřikrát týdně do Vídně. Během Velikonoc má naplánované lety do Barcelony společnost Vueling a k dispozici budou rovněž spojení do Valencie nebo Malagy, kam létají až dvakrát týdně Smartwings. Kromě toho zůstávají v provozu také lety do dovolenkových destinací, například do Hurghady, Marsy Alam, Las Palmas, na Tenerife, Fuerteventuru nebo Madeiru. I nadále jsou v provozu rovněž dálkové linky do katarského Dauhá s Qatar Airways či do Dubaje s Emirates i flydubai. Informace pro cestující o aktuálním provozu má letiště i na webu.

"Další dostupné destinace by měly postupně přibývat v průběhu sezony v závislosti na tom, jak se bude také zvyšovat poptávka po létání a jaké budou platné podmínky pro vstup do jednotlivých zemí. Obnovení provozu, na které je pražské letiště připraveno, jednoznačně pomůže i zavedení jednotného protokolu cestování, tzv. covid pasů, který představila Evropské komise,“ uvedl ředitel leteckého obchodu letiště Jaroslav Filip.

Provoz na letišti bude během letní sezony pokračovat i přes noc. Během zimy byl provoz v nočních hodinách dočasně zastaven. Letiště zároveň dál doporučuje, aby si cestující před každým letem ověřili všechny platné podmínky pro své cesty včetně hraničních kontrol.

Letecký provoz už rok výrazně omezuje koronavirová krize. Pražské letiště kvůli ní loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let. Situace by se podle současných očekávání měla postupně zlepšovat během léta.