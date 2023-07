Na pražském letišti přistála letadla z požárem zasaženého řeckého Rhodu

Praha - Na pražském letišti dnes kolem poledne přistála dvě letadla z požárem zasaženého řeckého ostrova Rhodos. Kolem poledne přiletěla pravidelná linka dopravce Smartwings, ve které byla větší část cestujících ze severní části ostrova, takže požár jejich dovolenou příliš neovlivnil. Cestující z druhého, a to repatriačního, letu, který dorazil do Prahy asi o hodinu později, se mnohdy nedostali ani do svého hotelu, přitom jim cestovní kanceláře před odletem řekly, že jejich pobyt je v bezpečné zóně. ČTK to řekli cestující na letišti po příletu. Podle lidí, kteří přiletěli do Prahy, panuje na řeckém letišti chaos, rodiny s dětmi spí na zemi a nemají zajištěnou vodu ani jídlo. Mnozí cestující nechápou, proč na ostrov létají další turisté.

"My jsme byli v severní části, takže nás to tolik neovlivnilo. Ale byl totální chaos na letišti, lidé se tam válí na zemi a nikdo se o ně nestará. Dneska jim tam snad dovezli vodu a nějaké potraviny, ale co jsme slyšeli od lidí, tak tam 48 hodin leželi na zemi, ani deky nedostali, leží venku a děti na kufrech," uvedl jeden z cestujících z řeckého Rhodu po příletu pravidelné linky na pražské letiště.

Další cestující Sergej vyšel z letadla bez zavazadel v tričku s nápisem Rhodos. Protože neměl nic na převlečení, tričko si musel koupit, řekl. Jeho hotel v Kiotari shořel, při evakuaci měl čas vzít děti a doklady. "Tak pět deset minut jsme měli na to opustit hotel. Pak jsme šli na pláž a nikdo nevěděl nic, všude bylo hodně kouře. Pak jsme se rozhodli jít na jih, ale nikdo nic neorganizoval," řekl. Lodě je pak zavezly do města Rhodos, kde strávili dva dny v krizovém ubytování v hotelu, kde spali na zemi. Po třech dnech na ostrově, kde měli původně strávit dvanáct dní, koupil letenky zpět do Prahy.

Repatriačním letem se vrátila rodina, která se po příletu o tomto víkendu nedostala ani do svého hotelu v Lindu. "Byli jsme kousek od letiště, dál nás nepustili," řekla žena. Po dvou dnech strávených v náhradních ubytováních jim volala cestovní kancelář, že pro ně má letenky do Česka. To, že na ostrově hoří, se dozvěděli podle ženiných slov 15 minut před nástupem do letadla v ČR. "Volali jsme v sobotu večer svojí cestovce, jestli máme odletět, že na jihu, kam jsme měli jet, hoří. Cestovka nám řekla, že můžeme v klidu odjet, že se to nás netýká. Nechápeme, že nás tam poslali," dodala. Rodina dodala, že to cestovní kancelář nezvládla, delegáti nebrali telefon a za celou dobu se s nimi neviděli. Místní delegáti jim podle ženy řekli, že nechápou, proč tam přilétají další a další turisté.

Další cestující má podobnou zkušenost. "My jsme odlétali v sobotu večer, kdy už jsme věděli, že tam hoří. A volali jsme cestovní kanceláři, aby nám řekli, ať tam neletíme. A oni nás tam poslali," řekla žena, která do Řecka cestovala s malou dcerou.

Repatriačními lety se ze Rhodu v noci vrátilo zhruba 450 Čechů

Dvěma nočními repatriačními lety se ze Rhodu vrátilo zhruba 450 klientů cestovních kanceláří, další poletí, řekl dnes České televizi Martin Smolek, vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí (MZV). Vládní speciály zatím do oblasti nevyrazí.

MZV zatím nevydá plošné doporučení necestovat na Rhodos, situace na ostrově se podle tamních hasičů zlepšuje, uvedl Smolek. Úřad zároveň na twitteru varoval před požáry s rizikem šíření v severovýchodní oblasti Korfu. Podle Smolka v noci bylo evakuováno 60 Čechů z hotelu, ráno se ale na místo vrátili a pokračují v pobytu.

Po dvou nočních mimořádných letech byl další v plánu ráno a následně večer pravidelný let, který má ale kapacitu i na repatriaci osob, jimž skončí dovolená z důvodu evakuace dříve, řekl Smolek ČT. Několik dalších lidí, kterým se zatím nepodařilo spojit se svou cestovní kanceláří, se nachází v hotspotech blízko letiště na Rhodu. Těmto lidem budou pomáhat dva členové speciálního konzulárního týmu i dva hasičští důstojníci.

Zástupci ministerstva dnes opět jednali s cestovními kancelářemi. Česko podle Smolka vychází z informací a doporučení řeckých orgánů, podle tamních hasičů se situace lepší, jediná skutečně kritická je oblast Asklipeio. Ministerstvo zatím nepřistoupí k plošnému nedoporučení cest na Rhodos.

Podle českého velvyslance v Řecku Jakuba Karfíka je situace na Rhodu nadále velmi komplikovaná. "Požáry na Rhodu ještě nejsou zcela pod kontrolou a predikce není úplně dobrá," řekl dnes po poledni Radiožurnálu. Podotkl, že situace není zcela přehledná, neboť v Řecku jsou požáry jiného charakteru než v Česku. Tamní takzvané korunové požáry se podle velvyslance šíří nesmírně rychle, jsou podporovány velice silným větrem a nelze jednoznačně předpovědět, kde se požár objeví a kam se rozšíří. "Dynamika je velice rychlá," uvedl. Potvrdil, že na letišti je konzulární tým, který spolupracuje s dvěma českými hasičskými důstojníky. Společně podle Karfíka asistují při odjezdu těch turistů, které odvážejí cestovní kanceláře. Pomáhají například se zařízením dokladů, nemohou ale určovat pořadí evakuovaných turistů, dodal.

V noci vypukl požár také mimo jiné na ostrově Korfu. Celkem bylo evakuováno zhruba 2600 klientů. V jednom hotelu se nacházelo 60 Čechů, kteří byli evakuováni z důvodu blízkosti požáru, nad ránem se ale do ubytovacího zařízení vrátili, řekl Smolek. Na Korfu ministerstvo zahraničí eviduje přes 1000 českých turistů, uvedl na twitteru mluvčí resortu Daniel Drake.

Opět apeloval na registraci v cestovatelském systému Drozd. Ministerstvo následně vydalo na webu upozornění týkající se Korfu, podle kterého se evakuace týkala 17 oblastí - Vigglatouri, Nisaki, Rou, Katávalo, Kéntroma, Tritsi, Kokkokílas, Sarakiviátika, Plagiá, Kalámi, Vlachátika, Kavalléraina, Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia a Sinies. "Další velké požáry v oblasti Karysto na Euboea/Evia (evakuovány čtyři oblasti) a v severní oblasti Peloponésu - Aígio," dodal resort.

V Řecku se odehrála podle místní policie dosud největší evakuační operace. Způsobily ji lesní požáry, které vypukly na ostrově Rhodos a v sobotu dopoledne se kvůli silnému větru rozšířily i do blízkosti letovisek na jihovýchodě. Turistické lokality Kiotari či Lardos zavalil hustý dým. Podle místních médií bylo evakuováno na 20.000 lidí, podle AFP na 30.000.

Klienti tuzemských CK a agentur na Korfu jsou v pořádku, evakuace se neplánuje

Klienti tuzemských cestovních kanceláří (CK) a agentur na řeckém ostrově Korfu, kde hasiči rovněž bojují s lesními požáry, jsou v pořádku a jejich evakuace do Česka se zatím neplánuje. ČTK to řekli mluvčí společností. Vývoj v oblasti však sledují a podle potřeby rozhodnou o vyslání repatriačních letů. Mluvčí CK Blue Style Lucie Bukovanská upozornila na to, že se situace na ostrově Korfu může každou minutou změnit. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dnes na twitteru varovalo před požáry s rizikem šíření v severovýchodní oblasti Korfu.

Češi, kteří si dovolenou na ostrově Korfu zakoupili v Čedoku, se podle mluvčí Kateřiny Pavlíkové začínají s dotazy ohledně požáru obracet na infolinku. "Prosíme klienty, aby vyčkali, zejména pokud mají dovolenou naplánovanou až za několik dnů či týdnů. Pokud by došlo k jakékoli změně, budeme je kontaktovat," uvedla Pavlíková.

Klienti CK Blue Style nejsou podle Bukovanské ubytovaní blízko nebezpečných oblastí. "Evakuace se v tuto chvíli našich klientů netýká, situace se ale může každou minutou změnit," řekla Bukovanská. Informace o tom, že by klienti, kteří jsou na Korfu nebo tam mají odletět, požadovali zrušení zájezdu, nemá, doplnila.

V blízkosti požárem zasažených oblastí na Korfu nemá klienty ani cestovní agentura Invia. Podle mluvčí Jiřiny Ekrt Jiruškové museli ale dnes klienti jiných prodejců zájezdů přenocovat na tamním fotbalovém stadionu. O tom, že by mezi nimi byli i nějací Češi, informace nemá, uvedla. Pokud se situace na Korfu zhorší, řešení bude podle ní podobné jako v případě požáru na Rhodu. "Jsme v kontaktu se zástupci cestovních kanceláří i s klienty," uvedla.

Podle mluvčího CK Alexandria Petra Šatného by měl být požár na Korfu už pod kontrolou. V jižní části ostrova Rhodos podle něj firma klienty nemá, a nemusela je proto do Česka evakuovat, uvedl. "Požáry se bohužel v Řecku, Chorvatsku i dalších jižních destinacích vyskytují každé léto a ač tento na ostrově Rhodos je opravdu rozsáhlý, netýká se rozhodně celého ostrova," dodal.

V systému Drozd je pro celé Řecko 2600 Čechů, jen na Rhodu jich jsou přes 4000

Na řeckém ostrově Rhodos se nachází přes 4000 Čechů, v cestovatelském systému Drozd je ale aktuálně registrováno 2600 lidí pro celé Řecko. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí (MZV) Daniel Drake. Úřad žádá Čechy o registraci, aby s nimi mohl rychle sdílet informace.

"V Drozdu je aktuálně registrováno okolo 2600 lidí pro Řecko. Jenom na Rhodosu se nachází přes 4000 Čechů, prosím proto všechny, aby se zaregistrovali, a MZV tak s nimi mohlo rychle sdílet informace," uvedl Drake.

Ministerstvo zahraničí zřídilo pohotovostní linku pro dotazy spojené s požáry na Rhodosu, funguje na čísle 222 264 240. Turisté, kteří pobývají na Rhodu, se mohou obracet také na nouzovou linku českého velvyslanectví v Athénách. Telefonní číslo je +30 694 4733 769.

Tuzemské CK nabídnou změnu zájezdu zdarma klientům na severu Rhodu

Cestovní kanceláře (CK) Fischer a Exim Tours ze skupiny DER Touristik Eastern Europe nabídnou klientům, kteří mají na severní část řeckého ostrova Rhodos odletět ve středu nebo ve čtvrtek, bezplatnou změnu zájezdu. Lidé, kteří si pobyt zakoupili do jižní části ostrova, mohou využít bezplatné změny i bezplatného storna. ČTK to dnes řekl mluvčí CK Jan Bezděk. O tom, jak se bude situace vyvíjet pro klienty v jiných dnech odletu, CK rozhodne podle aktuální situace na ostrově, doplnil. CK Blue Style podle mluvčí Lucie Bukovanské dává klientům, kteří mají odlet na Rhodos naplánovaný do konce července, možnost změny destinace nebo termínu zdarma. Stanovisko ostatních cestovních kanceláří ČTK zjišťuje. Pokud ministerstvo zahraničních věcí (MZV) vydá plošné doporučení necestovat na Rhodos, CK podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže nemají povinnost tam zájezdy rušit. Je však zvykem, že tak činí a doporučení respektují, dodal.

"V tuhle chvíli všichni klienti, kteří byli evakuováni (z požárem postižených oblastí na sever ostrova) v posledních dnech, jsou ubytovaní na hotelích normálně na pokoji. Nemáme nikoho už nikde na lehátku v konferenční místnosti. Naprostá většina z nich, kromě asi šesti klientů, chce na Rhodu zůstat a nechce odlétat dřív," uvedl Bezděk. Dodal, že se pro klienty CK snažila nalézt hotel vyšší kategorie, než měli původně.

"Klienti, kteří mají plánovaný odlet na ostrov Rhodos do konce července, mohou využít bezplatnou změnu zájezdu destinace, případně termínu, pokud trvají na tom, že chtějí letět na Rhodos. Klientům, kteří měli letět do zasažených zón, jsme samozřejmě bezplatně stornovali jejich zájezd, ale nabízíme také možnost změny destinace," řekla Bukovanská. Dodala, že z náhradních destinací klienty nejčastěji posílají na řecký ostrov Kos.

"Nejhorší máme za sebou a uvidíme co dál, protože ta situace se mění rychle," řekla dále Bukovanská. Může se podle ní stát, že se například problémy s výpadkem elektřiny na jihu přenesou i na sever ostrova. Potíže jsou také s logistikou na Rhodu, uvedla. "Ne všechny cesty jsou otevřené kvůli hasičským výjezdům, některé jsou i zavřené," upozornila.

Klienti CK Travel Family podle ředitelky Blanky Hrubé na Rhodu nejsou v nebezpečných oblastech. "V tuto chvíli máme 35 klientů v nezasažené oblasti Stegna, kteří zítra odlétají na pravidelném letu. Co se týče počasí, to této oblasti také napomáhá, fouká jihozápadní vítr, takže požár by se tímto směrem neměl šířit," uvedla. Na jihu ostrova nemá klienty ani CK Alexandria, uvedl mluvčí Petr Šatný.

MZV zatím nevydá plošné doporučení necestovat na Rhodos, ale pokud by se tak stalo, CK tam podle Papeže nemají povinnost zájezdy rušit. "Z minulosti ale víme velmi dobře, že cestovní kanceláře respektují taková rozhodnutí ministerstva zahraničních věcí, protože tato doporučení ministerstvo vydává po důkladném zvážení," dodal Papež. O pomoc s náklady spojenými s rušením zájezdů nebo přeložením do jiných destinací mohou CK teoreticky požádat ministerstvo pro místní rozvoj, řekl Papež. "V minulosti jsme ale jako cestovní kanceláře nikdy žádnou pomoc od státu nedostali," doplnil Papež.