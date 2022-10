Na Pražském hradě začal neformální summit EU k Ukrajině či energiím

Praha - Na Pražském hradě začal neformální summit Evropské unie. Lídři zemí sedmadvacítky proberou další pomoc Ukrajině nebo kroky k řešení vysokých cen energií. Zhodnotit výsledky jednání by měli na tiskové konferenci v 14:15 předseda české vlády Petr Fiala (ODS), šéf Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

EU se podle Fialy musí domluvit na realizaci kroků ke snížení cen energií, například na zastropování ceny plynu využívaného k výrobě elektřiny. Pro takové řešení, a také pro to, aby bylo domluvené rychle, se při příchodu vyjádřila řada účastníků dnešní neformální schůzky.

Lídři dnes sice proberou potenciální varianty stropu na velkoobchodní ceny plynu, žádné rozhodnutí v tomto směru ale očekávat nelze, míní šéfka komise von der Leyenová. Dnešní diskusi totiž vidí pouze jako "první krok" a přípravu směrem k formálnímu summitu EU za dva týdny v Bruselu, až krátce před ním chce unijní exekutiva členským státům předložit konkrétní podobu zamýšlených kroků.

Unie také podle Fialy musí odstranit překážky, které brání vyplacení půjčky celých devíti miliard eur, jež blok slíbil Ukrajině na financování běžného chodu státu. Šéf diplomacie EU Josep Borrell také mimo jiné požádá lídry o brzké schválení další společné platby za zbraně pro Ukrajinu.

Lídři zemí EU ze severu Evropy chtějí společné řešení cen energií

Estonská premiérka Kaja Kallasová se před dnešní diskusí lídrů Evropské unie na Pražském hradě o energetice vyslovila pro společné řešení vysokých cen energií. Švédská premiérka Magdalena Anderssonová slíbila konstruktivní přístup své země, která sice není tak závislá na ruských dodávkách plynu, uvědomuje si ale situaci evropských domácností a firem.

Kallasová vybízela k hledání dlouhodobých řešení. "Musíme najít společný postup. Takový, aby bohaté země s vyššími rozpočty nepřeplatily ty ostatní," uvedla. Řeč podle ní bude o plánu německé vlády, která chce na zmírnění dopadů vysokých cen energií vynaložit až 200 miliard eur (téměř pět bilionů Kč). To by podle expertů mohlo znevýhodnit ostatní země EU.

Anderssonová zdůraznila, že Švédsko není tak závislé na ruském plynu, jako jsou některé další země. "Ale podpoříme potřebná opatření, protože víme, jak je na něm závislá řada domácností a firem napříč Evropou," uvedla. Diskutovat chce především o oddělení cen plynu a elektřiny.

Podle lotyšského premiéra Krišjánise Kariňše bude vedle pomoci Ukrajině snížení ceny plynu ústředním tématem dnešního summitu v Praze i formálního zasedání Evropské rady za dva týdny. Existuje podle něj množství mechanismů, jak toho dosáhnout, řešení ale musí být celoevropské. "Pokud by bylo možné dosáhnout zastropování cen plynu, bylo by to velkolepé," řekl. Zároveň je ale nutné neohrozit bezpečnost dodávek plynu, dodal.

Rakouský kancléř Karl Nehammer dnes při příchodu na jednání řekl, že také Vídeň se k zastropování ceny staví pozitivně. "Naším cílem je podpořit výrobce a poskytovatele elektřiny, ale nabídka plynu tím nesmí být omezena," zdůraznil kancéř. "Solidarita EU spočívá v tom, že když je nás 27, máme více ramenou, na která můžeme rozložit zátěž," dodal.

Lídři EU by měli schválit další peníze na zbraně pro Ukrajinu, míní Borrell

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell dnes na pražském summitu požádá lídry členských zemí o brzké schválení další společné platby za zbraně pro Ukrajinu. Oznámil to při příchodu na jednání. Od politických vůdců sedmadvacítky chce také získat podporu pro unijní misi, která by měla cvičit ukrajinské vojáky. Konkrétní návrhy by podle něj mohli schválit ještě v říjnu ministři zahraničí.

EU dosud ze svého obranného fondu uvolnila 2,5 miliardy eur (přes 60 miliard korun), za něž členské země dodávají zbraně a vojenské vybavení zemi bránící se od února ruské agresi. Borrell výši nové částky nespecifikoval, unie přitom dosud schválila pět plateb po 500 milionech.

Lídři by podle Borrella měli vyjádřit podporu také unijní výcvikové misi, o níž evropský blok uvažuje již od léta. Podrobný návrh zatím šéf unijní diplomacie nepředstavil, na výcviku ukrajinských sil se už některé unijní země intenzivně podílejí společně například s Británií.

"Doufám, že na příštím zasedání ministrů zahraničí budeme mít návrh u obou těchto věcí," sdělil Borrell s odkazem na jednání plánované na 17. října do Lucemburku.