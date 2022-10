Na Pražském hradě začal ceremoniál udílení státních vyznamenání

Praha - Na Pražském hradě začal slavnostní ceremoniál, při němž prezident Miloš Zeman u příležitosti státního svátku 28. října udělí nejvyšší státní vyznamenání. V tradičním termínu se koná po třech letech. Loni a předloni se ceremoniály neuskutečnily kvůli koronavirové pandemii a prezidentově pobytu v nemocnici. Zeman dnes předá státní vyznamenání naposledy, ocení rekordní počet osobností.

Podle informací některých médií a dřívějších vyjádření hlavy státu by ocenění měl získat mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česko-americký tenista Ivan Lendl či ošetřující lékař prezidenta a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral.

In memoriam by mohli vyznamenání obdržet protinacistický odbojář Josef Mašín, zpěvačka Hana Zagorová a americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová. Prezident by mohl vyznamenat také studenty, kteří v listopadu 1939 protestovali proti nacistické okupaci a byli popraveni.

Zeman už dnes odpoledne na Hradě přivítal potomky Ivany Trumpové Donalda Trumpa mladšího a Ivanku Trumpovou s jejím manželem Jaredem Kushnerem, informoval na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Slavnostní předávání ocenění se letos netradičně koná už podruhé. Naposled se uskutečnilo v březnu, kdy Zeman vyznamenal osobnosti, kterým se řády a medaile rozhodl udělit v letech 2020 a 2021.

Pozvání na dnešní ceremoniál nedostali například předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Miloš Vystrčil (ODS), který by měl pokračovat jako předseda Senátu, ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) či předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Udílení státních vyznamenání dnes neúčastní i někteří další politici a zástupci veřejných institucí. Někteří neúčast zdůvodňují pracovními povinnostmi, jiní nedorazí kvůli tomu, že Hrad některé ústavní činitele při rozesílání pozvánek vynechal. V sále chybějí politici Pirátů či TOP 09, nepřišli také někteří rektoři nebo hejtmani.

Po skončení slavnostního ceremoniálu bude následovat recepce ve Španělském sále. Na ni bylo pozváno asi 2000 lidí.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy.