Na Pražském hradě se ruší plošné bezpečnostní kontroly

Praha - Pražský hrad ruší plošné vstupní bezpečnostní kontroly. Policisté budou nově návštěvníky kontrolovat namátkově. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že plošné kontroly budou zrušeny i poté, co se veřejnosti otevřou kvůli pandemii uzavřená nádvoří a hradní objekty. Od pátku budou zpřístupněny hradní zahrady a část Jeleního příkopu.

Kontroly na vstupech do Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad opatření hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. "Po vyhodnocení aktuální bezpečnostní situace a v souvislosti s posilováním kamerového systému a dalších prvků ochrany se na Pražském hradě ruší plošné bezpečnostní kontroly při vstupech do areálu," zdůvodnila dnešní rozhodnutí Kancelář prezidenta republiky (KPR).

KPR zároveň odmítla, že by změna snížila kvalitu ochrany Hradu a jeho návštěvníků. Kancelář v tiskové zprávě uvedla, že vstupy do areálu jsou vybaveny bezpečnostními technickými prostředky a střeží je policie a Hradní stráž. "Příslušníci Policie ČR jsou i nadále oprávněni vyzvat návštěvníky, aby se podrobili namátkové osobní bezpečnostní prohlídce. Příslušník Policie České republiky má právo zamezit ve vstupu do Pražského hradu s předměty, jejichž vnášení je podle platného návštěvního řádu zakázáno," uvedla KPR.

Areál Pražského hradu je od podzimu uzavřen kvůli protipandemickým opatřením. Od pátku se ale pro veřejnost otevřou Královská zahrada a Jižní zahrady, do kterých je možné vstupovat od Belvederu, respektive od Opyše. Celý areál bude otevřen až za příznivější epidemické situace. I poté budou plošné kontroly zrušeny. "Ano, počítáme dál s režimem zrušených plošných kontrol," napsal Ovčáček ČTK.

Kontroly u vstupů byly zavedeny v létě 2016. Vyvolaly kritiku, protože především zpočátku se před Hradem tvořily dlouhé fronty. Lidé museli projít bezpečnostními rámy a policisté jim kontrolovali i zavazadla.

Od pátku se otevřou některé zahrady Pražského hradu

Od pátku 2. dubna se veřejnosti otevřou některé zahrady Pražského hradu, konkrétně Královská zahrada, Jižní zahrady po Plečnikovu vyhlídku a Horní Jelení příkop, kde se opravovala kanalizace. Návštěvníci musí používat respirátory či jinou předepsanou ochranu dýchacích cest, dodržovat rozestupy a další protiepidemická opatření. Nádvoří a další objekty Hradu zůstanou kvůli aktuálním protikoronavirovým omezením dál uzavřená. Věřící se ale budou moci účastnit bohoslužeb na Hradě včetně velikonočních obřadů. Současně se ruší plošné bezpečnostní kontroly u vstupů do areálu Pražského hradu.

"Kancelář prezidenta republiky tímto krokem přispívá k rozšíření oblastí, které mohou v době lockdownu sloužit jako místo pro relaxaci, odpočinek, modlitbu či procházku v přírodě s unikátní flórou," uvedl k otevření zahrad v dnešní tiskové zprávě uvedl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. I přes Velikonoce platí až na výjimky zákaz pohybu mezi okresy a další restrikce.

Zahrady sousedící s historickým sídlem českých králů a prezidentů budou od Velkého pátku otevřeny denně od 10:00 do 17:00. Do Královské zahrady mohou lidé vstupovat od Belvederu, do Jižních zahrad od Opyše a do Horního Jeleního příkopu se dostanou z ulice U Brusnice. Od velikonočních svátků se současně otevře i zámecký park v Lánech, a to o víkendu a ve svátky od 10:00 do 18:00 a ve středu a ve čtvrtek mezi 14:00 a 18:00.

Návštěvníci musí do zahrad vstupovat bez nadměrných zavazadel, mohou se pohybovat pouze po vyznačených chodnících a cestách, musí respektovat pokyny policistů a příslušníků Hradní stráže a dodržovat všechny nynější protiepidemické restrikce. "Celý areál Pražského hradu je připraven na otevření pro veřejnost, jakmile to dovolí epidemiologická situace a platná vládní nařízení," uvedla prezidentská kancelář.

