Na pražském hlavním nádraží začala rekonstrukce interiérů Fantovy budovy

Praha - Podpisem smlouvy dnes oficiálně začala rekonstrukce interiérů historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Práce za 303 milionů korun provedou stavební firmy Avers a Strabag Rail. Do letošního srpna zároveň pokračuje také stavba podchodu z nádraží na Žižkov. Novinářům to dnes řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda. Správa dnes také otevřela na pražském hlavním nádraží nové informační centrum. Vedle toho připravuje do dalších měsíců na hlavním nádraží další velké stavební projekty.

Fotogalerie

První část oprav vnitřních prostor památkově chráněné stavby se zaměří na velké historické sály v severní části Fantovy budovy a jejich zázemí. Reprezentativním prostorám by se měla v co největší míře vrátit původní historická podoba. Stavební práce jsou naplánovány také v přízemí, v prvním podzemním podlaží a v mezaninu. Budova by měla získat propojení s podchody. Práce v této části skončí zhruba za rok. Na tuto část rekonstrukce navážou práce ve zbývajících prostorách, výjimkou je už zrenovovaná bývalá Fantova kavárna. Bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží zajistí výtahy. Vznikne i další propojení s novou odbavovací halou hlavního nádraží. Opravy by měly být kompletně hotové do roku 2023.

V současnosti stavaři postupně dokončují také rekonstrukci fasády a střechy Fantovy budovy. Venkovní práce za 212 milionů korun by měly skončit do konce června. Správa v létě plánuje budovu také nasvítit. V srpnu by se dále měl otevřít nový podchod , který propojí pěší spojení z hlavního nádraží se Žižkovem na rohu mezi ulicemi Seifertova a Italská. Do budoucna správa plánuje i rekonstrukci všech podchodů, až na Žižkov by měl vést ovšem pouze jeden.

Správa železnic dnes také na pražském hlavním nádraží slavnostně otevřela první informační centrum, které by podle organizace mělo rozšířit možnosti komunikace o železnici s veřejností. "Informační centrum slouží prioritně k zodpovídání dotazů cestujících a poskytování asistenčních služeb. Využijeme ho také k představení naší společnosti. Na velkoplošných obrazovkách se zpětnou projekcí budeme prezentovat velké stavby a promítat náborová nebo preventivní videa Správy železnic," popsal Svoboda.

Správa vedle toho na hlavním nádraží připravuje další projekty. Jde například o vybudování nových informačních systémů, které na nádraží ukazují údaje o odjezdech a příjezdech vlaků. V plánu je také oprava prostorů před Fantovou budovou u magistrály. Správa také zanalyzovala stav současné nové odbavovací haly a nyní plánuje vypsání architektonické soutěže na její rekonstrukci. Změnit by se měla například podoba boční strany nádraží. Připravovaná rekonstrukce by se měla týkat také parkoviště, které je na střeše haly. SŽ chce prostor do budoucna využít jinak, včetně přístupu k němu. Správa spolupracuje také s městem na přípravě tramvajové tratě k nádraží a přeměně Vrchlického sadů. Podle organizace jde ve všech případech o projekty, jejichž příprava nebo realizace by měla začít v příštích měsících nebo několika málo letech.

Fantova budova je spolu s přilehlou halou nad nástupišti největší secesní památkou v Česku. Správa železnic si od rekonstrukce slibuje oživení stavby. Cestující by v ní po dokončení měli najít kavárnu, restauraci, čekárnu či dětský koutek. Nyní nepřístupné prostory v přízemí se otevřou veřejnosti. Sloupový sál má fungovat jako VIP čekárna, z velkého sálu se stane multifunkční prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí. V rekonstruovaných prostorách vznikne také nové hygienické zázemí pro návštěvníky kulturních sálů. Nyní využívají budovu Drážní úřad, České dráhy, Správa železnic a policie. Sídlit zde budou i po rekonstrukci.