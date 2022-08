Na pražském Dlabačově je nové bistro, doplňuje ho vyřazená tramvaj

Praha - U tramvajové točny na pražském Dlabačově v Praze 6 vzniklo nové bistro, které doplňuje vyřazená tramvaj typu T3 a v blízké budoucnosti se tam budou konat kulturní akce. Novinářům to řekli zástupci hlavního města. Podle radní města Hany Třeštíkové (Praha Sobě) je projekt součástí snahy města oživovat zatím nevyužitá, ale atraktivní zákoutí v metropoli.

Fotogalerie

Smyčky Dlabačov a sousední Královka vznikly v roce 1948 a spolu s navázanými lávkami sloužily k dopravě účastníků všesokolských sletů a později spartakiád na strahovský stadion. Vyřazeny z provozu byly na konci 80. let minulého století. Lávka vedoucí od obratiště na Strahov, která byla původně určena k demolici, teď byla využita pro zřízení toalet bistra.

Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) bistro navazuje na rozhodnutí nebourat lávku, která je podle něj stavebně unikátní využitím tzv. hřibové konstrukce. "Stavební fakulta ČVUT nám zpracovala posudek, že lávka je z konstrukčního hlediska unikátní a že má význam její zachování," řekl. Dodal, že po opravách je lávka znovu průchozí směrem na Strahov.

Využití místa dostala na starost městská organizace Kreativní Praha, která vypsala soutěž na provozovatele. V té uspěli Ondřej Kužílek a Jan Řídký, kteří zvolili koncept propojující gastronomii s kulturou. "Začali jsme gastrem, ale velmi rychle chceme navazovat kulturními věcmi, ať už pořádáním amatérského divadla, cvičením jógy nebo malými hudebními vystoupeními," uvedl Kužílek. Dodal, že na místě oceňuje propojení areálu Pražského hradu, studentských kolejí na Strahově a rezidenčního Břevnova.

Bistro je zatím otevřeno o víkendech mezi 10:00 a 21:00. Nabízí pivo vlastní značky vařené v kladenském pivovaru a nabídku jídel, která podle Kužílka cílí na kvalitu. Smyčkou nově projíždí turistická tramvajová linka 42, což podle Třeštíkové umožní objevit bistro nejen místním, ale i turistům.

Město podle radní hledá další podobná zákoutí, které by bylo možné zatraktivnit. Začalo například v podchodech na Vltavské, kde vznikl sportovní areál a další rozvoj je v plánu. Větší investice by byla potřeba pro využití bývalé vozovny Orionka na Vinohradech. Scheinherr dodal, že pokud se koncept na Dlabačově osvědčí, šlo by podobným způsobem využít i sousední smyčku Královka.

V metropoli je několik podniků spojených s tramvajemi. Restaurace je například u nedaleké střešovické vozovny, kde se nachází i muzeum MHD. U smyčky v Hostivaři je podnik s "dopraváckým" názvem První Pivní Tramway a na Václavském náměstí je ve dvou historických tramvajích kavárna. Pražský dopravní podnik nabízí také možnost pronájmu historických tramvají s vyhlídkovou jízdou, při které může zajistit jídlo a pití.