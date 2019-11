Na potřebě intenzivnější výstavby bytů se shodují šéfové stran

Praha - Na nutnosti intenzivnější bytové výstavby se dnes při debatě v Českém rozhlase shodli předsedové sněmovních stran. Podle vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka by pomohlo inspirovat se v Rakousku a vytvořit alternativu k bytům na hypotéku družstevním bydlením, zapojit by se mohly také neziskové organizace. Většina předsedů uvedla, že klíčovým problémem je složitost a délka povolovacího řízení u staveb. Je také důležité podle nich upravit podmínky dotačního programu Výstavba, což připustil i premiér Andrej Babiš (ANO).

Hamáček a předseda KSČM Vojtěch Filip se shodli, že je nutná alternativa k bytům na hypotéku. Hamáček doufá, že na podpoře družstevní výstavby bude shoda politického spektra. Případné legislativní změny je podle něj ČSSD schopna připravit. Inspiraci ve Vídni by si vzal také šéf KDU-ČSL Marek Výborný, který dále uvedl, že mladým rodinám by se dalo pomoci i novomanželskými půjčkami. Podle Filipa je důležité, aby stát penězi podpořil družstva a zejména obce, aby stavěly byty.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila by pomohly takzvané PPP projekty na bázi spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Předseda Pirátů Ivan Bartoš také přišel s nápadem zřízení takzvaného koordinátora bytů, který by pomohl jednotlivcům na internetu najít řešení jejich situace.

Předsedové STAN Vít Rakušan či SPD Tomio Okamura požadují zásadní zrychlení vyřízení stavebního povolení. Urychlit a zjednodušit povolování staveb má nový stavební zákon z dílny ministerstva pro místní rozvoj, podle kterého by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na jeden rok. Věcný návrh nového stavebního zákona schválila v červnu vláda, zákon by měl platit od roku 2021. Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení.

"Bez snížení ceny bytů a zlepšení dostupnosti bydlení a snížení nájmu nebudeme schopni pomáhat lidem v nouzi," řekl předseda ODS Petr Fiala. Nutná je podle něj úprava legislativy, ale i sociálního systému.

Kritiku opozice si vysloužil program Výstavba, který v květnu začal poskytovat dotace a úvěry na sociální a dostupné byty. Podle údajů z počátku října dostal Státní fond rozvoje bydlení 13 žádostí o peníze. Radnice požádaly o 114,4 milionu korun. Resort pro letošek počítal s rozdělením miliardy korun. Podle Rakušana je problém v tom, že je hladina toho, kdo o dotaci smí žádat, nastavena tak, že ji mohou využít pouze skutečně nejchudší sociální vrstvy a nemůže na ni dosáhnout střední třída, která je třeba jen lehce nad touto vrstvou.

Šéfové vládních stran Babiš a Hamáček připustili, že je třeba podmínky programu pozměnit. Ministerstvo plánuje rozšířit okruh lidí, kteří na dotaci dosáhnou. Nárok na dostupný nebo sociální byt se nově měl určovat podle průměrné mzdy, nikoliv životního minima jako doposud.

Podle šéfů stran je také problémem, že v tomto volebním období zřejmě nezačne platit nový zákon o dostupném bydlení. V říjnu to uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO), podle které resort plánuje návrh paragrafů vládě předložit v prosinci příštího roku.