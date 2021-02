Na postupu po konci nouzového stavu se kraje zatím neshodly

Praha - Hejtmani krajů v sobotu projednají tři možnosti dalšího postupu po skončení stavu nouze. ČTK to řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN). Jednotliví hejtmani se po jednání s vládou zatím na společném postupu po skončení nouzového stavu neshodli. Nyní se budou bavit, zda přijmou návrh opatření ministerstva nebo požádají o nový nouzový stav nebo jednotlivě budou ve svých krajích vyhlašovat stav nebezpečí. Hejtmani ale chtějí postupovat jednotně, neboť jde o rozhodnutí zásadního významu.

"Pro kraje to znamená rozhodnutí, zda přijmou návrh na opatření prezentovaný ministerstvem zdravotnictví, nebudou žádat o vyhlášení nouzového stavu a zároveň nebudou vyhlašovat stav nebezpečí. Nebo budou považovat tato opatření za nedostatečná a požádají vládu o vyhlášení nouzového stavu," nastínil Kulhánek. Doplnil, že je na zvážení každého kraje, zda také kvůli zachování určitého potřebného rozsahu krizových opatření nevyhlásí stav nebezpečí.

"Protože jde o zcela zásadní rozhodnutí a rádi bychom postupovali v rámci všech krajů jednotně, shodli jsme se na pečlivém prostudování návrhu ministerstva zdravotnictví tak, abychom se v sobotu večer znovu mohli sejít k jednání a našli shodu nejlépe na společném postupu," dodal Kulhánek.

Stav nouze skončí v neděli, kabinet považuje podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) možná náhradní opatření za nedostatečná. Hamáček také uvedl, že vláda by mohla nouzový stav vyhlásit znovu, pokud o to požádají kraje. Podle některých odborníků by ale nové vyhlášení nouzového stavu bylo v rozporu s ústavním zákonem o bezpečnosti ČR, protože by znamenalo obcházení Sněmovny.