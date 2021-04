Na post předsedy FAČR bude kandidovat i Šmicer

Praha - O funkci předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) se bude ucházet i Vladimír Šmicer. Sedmačtyřicetiletý bývalý reprezentant ohlásil kandidaturu v rozhovoru pro deník Sport, Seznam Zprávy a Aktuálně.cz. Už dříve ji oznámili další vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský a zkušený funkcionář Petr Fousek.

Šmicer je kandidátem iniciativy F-evoluce, která se po říjnovém zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra snaží o změny v českém fotbale. "Vnímám podporu, necítím se jako outsider, chci vyhrát. Hlavní motivací bylo očistit prostředí. Narušit systém, přestat budovat mocenskou strukturu a zaměřit se čistě na fotbal. Věřím, že kartami zamíchám," řekl Šmicer.

Uvedl, že mu vyjádřila podporu mistrovská Slavia a předseda jejího představenstva Jaroslav Tvrdík. "Slavia chce ve fotbale změny. Vzhledem k tomu, že jsem proreformní kandidát, podpoří mě. Takhle mně to pan Tvrdík řekl. Dost to pro mě znamená. Mluvil jsem s řadou majitelů prvoligových i druholigových klubů. Fandí nám, chtějí změny. Středobodem je transparentnost komise rozhodčích," uvedl Šmicer, který se Slavií získal tři ligové tituly.

S dalšími českými top kluby Spartou a Plzní zatím nemluvil. "Za F-evoluci jsme například Spartu kontaktovali několikrát, ale možnost se setkat jsme nedostali. Pořád je ale dost času. Věřím, že se s oběma kluby potkám. Myslím, že po oznámení mé kandidatury k tomu budou obě značky přistupovat jinak," prohlásil Šmicer.

Hnutí F-evoluce o reformu nejprve usilovalo na okresech, kde už se volby konaly. "Před šesti měsíci jsem se přidal k F-evoluci, chtěl jsem přispět ke snaze očistit český fotbal. Byl jsem přesvědčený, že s lidmi, kteří vyznávají stejné hodnoty a principy, by to mohlo vyjít. Začal jsem objíždět okresy a kraje. Máme reálný přehled, jak si na okresech stojíme. V 70 procentech se změna podařila, ve zbytku to zůstává stejné," mínil Šmicer.

"Nikdo mě nikam netlačil. Měli jsme domluvu, že iniciativu mohu kdykoliv opustit. A stejné to bylo s kandidaturou. Uzrávalo to ve mně delší dobu. Na začátku jsem si říkal, zda to na mě není moc. Ale čím víc jsem v tom a dělám to, tím víc chci uspět a být předsedou. Nakonec šlo o logický krok, který musel nastat. Řada lidí na něj čekala. Nejen z fotbalu, ale i z komerčního prostředí," dodal Šmicer.

Nový předseda po současnému šéfovi FAČR Martinu Malíkovi, který nebude znovu kandidovat, se bude volit na valné hromadě 3. června. Velké šance si dávají i Poborský a Fousek. "Ani s jedním nemám problém. Co se týče politického názoru, mám určitě blíž k Petru Fouskovi. Je svým způsobem neutrální, zkušený funkcionář, je proreformní. S Karlem jsem se sešel několikrát, vídáme se. Nelíbí se mi u něj tým, který ho podporuje. Stejně tak jeho personální vize na FAČR. Moc změn tam nechce, já jsem opačného názoru," řekl Šmicer.

Odmítl, že by měl s Fouskem dohodu, že mu před volbami uvolní cestu. "Cítím podporu mé osoby, proto kandiduji. Platí, že s Petrem jsem v komunikaci. Do budoucna není nic vyloučeného, ale momentálně mám v hlavě jen to, že chci být předsedou asociace," uvedl vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem z roku 2005.

"Předpokládám, že Vladimír Šmicer své oznámení dobře uvážil, protože podat kandidaturu na předsedu svazu je vždy v mnoha ohledech zodpovědná záležitost. Myslím, že přestože F-evoluce na počátku deklarovala, že o funkce nemá zájem, později svůj názor změnila. Přestože se v některých pohledech lišíme, jsme určitě oba kandidáti, kteří chtějí reformovat český fotbal, což je na celé věci to nejdůležitější. Zůstávám ale hlavně soustředěn na svoji vlastní kandidaturu, prezentuji svůj program a usiluji o co nejširší podporu," uvedl Fousek v prohlášení pro média.

Šmicer je přesvědčen, že je vhodným kandidátem. "Je pravda, že řada lidí ve mně vidí jen bývalého fotbalistu, který má své zájmy a koníčky. Před očima mají jen moji fotku z golfu a nic jiného. Nevnímají, že díky své kariéře mám zkušenosti z profesionálního fotbalu a prostředí, navíc už delší dobu působím jako funkcionář klubu v Dolních Chabrech. To je samozřejmě nesrovnatelné s vedením FAČR, ale díky tomu mám přehled, jak to funguje v nižších soutěžích. Málokdo také vidí, že 12 let podnikám v oblasti ubytování a developmentu," dodal.