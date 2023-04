Na post generálního ředitele České televize se přihlásilo osm uchazečů

Praha - Do výběrového řízení na generálního ředitele České televize přišlo Radě ČT celkem osm platných přihlášek. Dalších pět kandidátů nesplnilo všechna předem stanovená kritéria a byli z výběru vyřazeni. Stávající šestiletý mandát vyprší generálnímu řediteli Petru Dvořákovi na konci letošního září. Během jednání rady to řekl její předseda Karel Novák. Do tendru před šesti lety se hlásilo 12 uchazečů.

Dvořák na funkci znovu kandiduje. Do řízení se přihlásili také ředitel brněnského studia ČT Jan Souček, bývalý zahraniční zpravodaj ČT Jiří František Potužník, bývalý šéf televize Prima Martin Konrád, kreativní producent v ČT Jan Štern a dále Pavel Hřídel, Ondřej Vrbík a Ondřej Cón.

Zúžený seznam pěti finalistů tendru chce rada sestavit na svém zasedání 17. května. Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení.

Podle podmínek výběru má uchazeč mimo jiné mít vysokoškolské vzdělání, manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky musela být i koncepce rozvoje a fungování České televize po dobu funkčního období uchazeče v rozsahu pěti až deseti stran.