Na poslední řádné schůzi poslanci posoudí zejména zákony, které jim vrátil Senát

Praha - Poslanci se sejdou příští týden zřejmě na poslední řádné sněmovní schůzi před říjnovými volbami do dolní komory. Zabývat by se měli zejména předlohami, které jim k opětovnému projednání vrátili senátoři. Jde mimo jiné o přísnější podmínky pro zprostředkovatele dodávek energií nebo pro reklamní telefonické nabídky, o postihy za předjíždění cyklistů v menší než předepsané vzdálenosti a o hranici obsahu účinné látky v technickém konopí. Schůze Sněmovny začne v úterý odpoledne.

Návrh programu je podstatně stručnější než u předchozích schůzí. Čítá dvě stovky bodů, zatímco ještě na červencové schůzi jich bylo na 550. Poslanci by se už neměli zabývat předlohami v úvodním a ve druhém čtení ani mezinárodními smlouvami v prvním čtení. Vedle zákonů, které vrátil Senát, by měli projednat některé zákony a smlouvy v závěrečném schvalovacím kole.

Přibližně čtyři pětiny bodů navrženého programu představují různé zprávy a jiné návrhy, například státního závěrečného účtu za loňský rok. Předběžný program schůze budou moci poslanci ještě měnit.

S úpravami senátoři vrátili k nového posouzení třeba předlohu proti nepůvodním druhům rostlin a živočichů, v níž chtějí zachovat nynější pravidla plánování mysliveckého hospodaření, a novelu o veřejném zdravotním pojištění kvůli fungování center duševního zdraví. Poslanci znovu projednají také bezpečnostní záruky plánované výstavby nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech, stanovování podpory obnovitelných zdrojů energie a po odkladech možná také uzákonění výše učitelských platů v návaznosti na průměrnou mzdu.

V závěrečném kole schvalování by se poslanci měli přednostně věnovat novelám, které nebudí rozpory. Jde třeba o požární ochranu pobytových sociálních zařízení a o vymezení úředního razítka a pečetidla s malým státním znakem. V návrhu programu jsou ale také kontroverzní předlohy KSČM o uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené a SPD o zpřísnění podmínek pro vyplácení dávek v hmotné nouzi.

Dodatečně by se měla dostat do programu schůze poslanecká novela o posuzování vlivů staveb na životní prostředí, která se týká části dostavby dálnice D1. Poslanci by mi mohli schválit zrychleně už v prvním čtení.

Pokud by Senát některý ze schválených zákonů zamítl nebo vrátil, Sněmovna už se k jeho projednání nedostane. Taková předloha by s říjnovými volbami takzvaně spadla pod stůl.

Zářijová schůze poslanců je plánovaná jakou dvoutýdenní. Ve druhém jednacím týdnu by se ale poslanci měli sejít podle neoficiálních informací ČTK z dolní komory už jen v úterý a ve středu.