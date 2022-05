Na pondělní přehlídce v Moskvě budou i ruští účastníci invaze na Ukrajinu

Vojáci pochodují během zkoušky na vojenskou přehlídku ke Dni vítězství, která se bude konat na náměstí Dvorcovaja 9. května na oslavu 77 let od vítězství ve druhé světové válce v ruském Petrohradu ve čtvrtek 28. dubna 2022.

Vojáci pochodují během zkoušky na vojenskou přehlídku ke Dni vítězství, která se bude konat na náměstí Dvorcovaja 9. května na oslavu 77 let od vítězství ve druhé světové válce v ruském Petrohradu ve čtvrtek 28. dubna 2022. ČTK/AP/Dmitri Lovetsky

Moskva - Rusko dnes uspořádalo generální zkoušku vojenské přehlídky, kterou si země 9. května připomene porážku nacistického Německa v roce 1945. Do pondělního průvodu na Rudém náměstí v Moskvě se zapojí také účastníci ruské invaze na Ukrajinu, informovala agentura TASS.

Ruští výsadkáři, kteří se zúčastnili invaze na Ukrajinu, byli i na dnešním nácviku přehlídky. Podle zpravodaje agentury TASS je obecenstvo, jež se přišlo na zkoušku podívat, přivítalo potleskem.

Agentura AP uvedla, že dnes byly na Rudém náměstí vidět i nejmodernější zbraně ruské armády, jako je mezikontinentální balistická střela RS-24 Jars. Po náměstí projela samohybná děla a nad městem přelétly bojové letouny a vrtulníky.

Ruský prezident Vladimir Putin bude chtít podle západních představitelů pravděpodobně využít symbolického významu, který v Rusku svátek 9. května představuje. Stanice CNN již dříve uvedla, že by šéf Kremlu mohl v ten den oficiálně vyhlásit Ukrajině válku, což by mu umožnilo nařídit plnou mobilizaci ruských záložníků. Putin by také mohl vyhlásit úplné ovládnutí města Mariupol na jihovýchodě Ukrajiny nebo učinit kroky pro připojení separatistických regionů na východě Ukrajiny.