Na pomoc po zemětřesení v Turecku letí 68 hasičů z ČR

Praha - Na pomoc po zemětřesení letí dnes do Turecka z Prahy a Ostravy 68 členů speciálního týmu hasičů pro vyhledávání v sutinách. S sebou vezou psy cvičené na vyhledávání v sutinách a desítky tun materiálu. Podrobnosti o nasazení se dozví po příletu od tureckých záchranářů. Mandát mise je zatím stanoven na deset dní. Novinářům to před odletem části týmu z Prahy řekl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Petr Ošlejšek. Zemětřesení si v Turecku a Sýrii vyžádalo životy asi 2300 lidí a tisíce lidí byly zraněny.

Fotogalerie

"Jsme v kontaktu s velvyslanectvím České republiky v Turecku i s tureckými záchranáři," uvedl Ošlejšek. Zástupce tureckých záchranářů pak českým hasičům upřesní, kde a jak budou nasazeni. Celý tým, složený z hasičů z Prahy a Moravskoslezského kraje, povede Jiří Němčík. Čeští hasiči s sebou vezou materiál o objemu asi 100 krychlových metrů a váze 26 tun.

"Jsme soběstační po dobu pěti až sedmi dní. Máme vyhřívané nafukovací stany, máme svoje jídlo i vodu, abychom co nejméně zatížili už tak poškozenou infrastrukturu," řekl novinářům na pražském letišti zástupce vedoucího týmu Petr Vodička.

Jednotlivé týmy se podle něj budou střídat po šesti, maximálně osmi hodinách tak, aby byla zajištěna 24hodinová služba. "Kynologové vyhledávají, hasiči vyprošťují, lékař se zdravotníky ošetřuje a kynologové dělají závěrečný průzkum, jestli tam někdo nezůstal," popsal záchranné práce. V Česku, kde podle Vodičky spočívá těžiště práce týmů, zasahují u zřícených budov, spadlých mostů nebo třeba objektů po výbuchu.

Podle zástupců hasičů jde o první příležitost, kdy je nasazený v zahraničí takzvaný "těžký USAR tým", tedy 68 osob. "Budou rozhodovat minuty, abychom zachránili životy občanů Turecka a Sýrie," řekl členům týmu na letišti náměstek ministra vnitra Radek Kaňa. Úspěch při misi i bezpečný návrat popřál na letišti týmu ředitel pražských hasičů Luděk Prudil. Speciální česká hasičská jednotka už má podle Ošlejška zkušenosti například ze zásahu v libanonském Bejrútu v roce 2020 po výbuchu v přístavu nebo po zemětřeseních v Nepálu či Pákistánu. Členové týmu společně i trénují, před dvěma týdny se vrátili z mezinárodního cvičení v Dánsku a na konci měsíce mají v plánu další ve Francii.

Na sbalení se na zahraniční misi mají členové týmu šest hodin. "Normálně jsem v sedm hodin přišel do práce, na čtyřiadvacetihodinovou směnu. Už ráno jsme viděli, že se něco děje, a po půl hodině se rozhodlo, že asi pojedeme," řekl člen týmu pražských hasičů Jiří Kubeš. Po 16:00 odpoledne už se pražští hasiči spolu s kynology z Liberce sešli na pražském letišti.

Další část týmu odletěla po 18:00 z mošnovského Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Podle mluvčí moravskoslezských hasičů Kamily Langerové je to zhruba polovina speciálního týmu, jeho součástí je například i lékař a čtyři kynologové. Let do pátého největšího tureckého města Adana by měl trvat zhruba dvě hodiny a 45 minut. Členové týmu se pak ještě budou přesouvat na místo určení, které se ale dozví až na místě. S sebou si rovněž vezou materiál, například stany pro vytvoření zázemí.